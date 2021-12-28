Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Al-Rawabi semtinde bir kamyon şoförü aracın kontrolünü kaybederek duvara çarpıp El Ammar Camii'ne daldı.
Meydana gelen kazada camide namaz kılan 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle camide büyük maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Dünya › Suudi Arabistan'da feci kaza! Kamyon camiye girdi: 5 yaralı - Son Dakika Dünya