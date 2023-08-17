Suudi Arabistan, Medine'deki Al Rawda Al Sharifa'yı ziyaret etmek için ön izin zorunluluğu getirdi

İzinler Nusuk ve Tawakkalna uygulamaları aracılığıyla alınabilir

Suudi Arabistan, İslam'ın ikinci kutsal yeri olan Medine'deki Al Rawda Al Sharifa'yı ziyaret etmek ve dua etmek isteyen Müslüman ibadetçilere, varışlarından önce resmi izin almayı sağlamaları gerektiği konusunda uyardı.

Medine'deki Peygamber Camii, Peygamber Muhammed'in (SAV) kabrinin bulunduğu Al Rawda Al Sharifa'yı barındırıyor.

Suudi Hac ve Umre Bakanlığı, gelecekteki ziyaretçileri, varışlarından önce gerekli izinleri almak konusunda kararlı olmaya çağırdı.

Bakanlık, bu tür izinlerin Nusuk ve Tawakkalna Hizmetleri uygulamaları aracılığıyla alınabileceğini belirtti. Bu uyarı, Suudi Arabistan'da Umre veya küçük hac mevsiminin devam ettiği bir döneme denk geldi.

Hacılar, İslam'ın en kutsal yeri olan Mekke'deki Büyük Camii'nde Umre ibadetlerini tamamladıktan sonra, birçok hacı Peygamber Camii'ne giderek dua etmeye ve Al Rawda Al Sharifa'yı ziyaret etmeye gelirler.

Suudi Arabistan, mevcut sezon boyunca yaklaşık 10 milyon yabancı Müslüman'ın Umre yapmasını bekliyor.

Sezon, yıllık İslami Hac ibadeti sona erdikten sonra bir ay önce başladı. Pandemi ile ilgili kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra yaklaşık 1.8 milyon Müslüman'ın üç yıl aradan sonra ilk kez katıldığı Hac'a katılım sağlandı.

Hacı olamayan veya maddi olarak Hac'ı karşılayamayan Müslümanlar, Umre yapmak için Suudi Arabistan'a giderler.

Geçen Nisan ayında Suudi yetkililer, Peygamber Camii'ndeki Kutsal Bölme etrafına altın kaplama pirinç bir bariyer tanıttı.

Yeni bariyer, caminin görsel kimliğini ve mimari desenini korumak amacıyla ahşap bir bariyeri değiştirdiği belirtildi.

Bariyer tasarımı, Peygamber Odası'nın ön tarafından, Rawda Al Sherifa'dan ve Eski Camii'deki Kutsal Kuran kopyalarını taşıyan kabinlerden esinlenerek yapıldı.

Saf pirinçten yapılan bariyer, Kutsal Bölme'yi üç yönden çevreleyen 87 metre uzunluğundadır.

Alt tabanına iç desteklerle sabitlenen direkler, insan yoğunluğunun baskısı altında hareket etmeme garantisi ve kolay bakım sağlar.