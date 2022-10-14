Suudi Arabistan: Petrol üretimini azaltma kararı tamamen ekonomik tabanlı - Son Dakika
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Suudi Arabistan: Petrol üretimini azaltma kararı tamamen ekonomik tabanlı

14.10.2022 12:52
Suudi Arabistan: Petrol üretimini azaltma kararı tamamen ekonomik tabanlı

Suudi Arabistan'ın OPEC ve OPEC dışı katılımcı ülkelerle 5 Ekim'de alınan petrol üretimini günlük 2 milyon varile indirme kararının ardından, aynı gün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, kararın petrol fiyatlarını yükselteceği ifade edilip karar 'öngörüsüz' olarak nitelendirilmişti.

Suudi Arabistan'ın OPEC ve OPEC dışı katılımcı ülkelerle 5 Ekim'de alınan petrol üretimini günlük 2 milyon varile indirme kararının ardından, aynı gün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, kararın petrol fiyatlarını yükselteceği ifade edilip karar 'öngörüsüz' olarak nitelendirilmişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, dün uzun bir açıklama yaparak eleştirilerin gerçeklere dayanmadığını ve kararın tamamen ekonomik olduğunu vurgulandı.

OPEC ve OPEC dışı katılımcı ülkeler, 5 Ekim'de bir araya gelerek Kasım 2022'den itibaren günlük toplam petrol üretimini 2 milyon varil olmak üzere aşağı çekeceğini açıklamıştı. Bu karara karşı Beyaz Saray aynı gün "Başkan, Putin'in Ukrayna'yı işgalinin küresel ekonomideki devam eden olumsuz etkileriyle uğraşırken, OPEC+'ın üretim kotalarını düşürme konusundaki öngörüsüz kararından dolayı hayal kırıklığına uğradı" açıklaması yapmış ve OPEC liderliğini yürüten Suudi Arabistan ile ABD'nin arasında kriz baş göstermişti.

SUUDİ ARABİSTAN'A SİLAH SATIŞI DURDURULSUNABD ayrıca Temsilciler Meclisi seçimlerinin yaklaştığı Kasım ayını göz önüne alarak OPEC+ kararının 'bir' ay daha ertelenmesini istedi. Senatör Richard Blumenthal, 12 Ekim'de OPEC+ kararının Rusya'yı desteklemek olduğunu vurgulayarak Suudi Arabistan'a silah satışının geçici olarak durdurulması için basın açıklaması yaptı. ABD Başkanı Joe Biden basın mensuplarının bu konudaki sorusunu Suudi Arabistan'a reaksiyon vereceklerini, harekete geçeceklerini ifade ederek yanıtladı.80 YILLIK GÜÇLÜ TEMELLER ÜZERİNDEKİ İLİŞKİSuudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, "Suudi Arabistan'ın OPEC kararıyla ilgili taraf tuttuğunu ve ABD'ye karşı siyasi motive olduğunu" içeren açıklamalar yapıldığına işaret ederek Suudi Arabistan Hükümeti'nin bu açıklamaları tamamen reddettiğini, açıklamaların gerçeklere dayanmadığını belirtti. Bakanlık dün yayınladığı uzun resmi açıklamada, oybirliğiyle alınan OPEC kararının tamamen ekonomik bağlamda, petrol pazarında arz talep dengesini sağlamak için olduğunu ifade ederek 'bir ülkenin tek taraflı bir kararı' olmadığını vurguladı.Açıklamada ABD'nin istediği gibi kararı bir ay daha ertelemenin olumsuz ekonomik sonuçları olacağını 'ABD Yönetimi ile sürekli yapılan istişare yoluyla açıklığa kavuşturulduğu' belirtildi. Açıklamada Suudi Arabistan ile ABD arasındaki 80 yıllık ilişkinin güçlü temeller üzerinde olduğunun altı çizilerek bu temellerin ne olduğu ifade edildi.

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Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Opec, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan: Petrol üretimini azaltma kararı tamamen ekonomik tabanlı - Son Dakika

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