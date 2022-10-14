Suudi Arabistan: Petrol üretimini azaltma kararı tamamen ekonomik tabanlı

Suudi Arabistan'ın OPEC ve OPEC dışı katılımcı ülkelerle 5 Ekim'de alınan petrol üretimini günlük 2 milyon varile indirme kararının ardından, aynı gün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, kararın petrol fiyatlarını yükselteceği ifade edilip karar 'öngörüsüz' olarak nitelendirilmişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, dün uzun bir açıklama yaparak eleştirilerin gerçeklere dayanmadığını ve kararın tamamen ekonomik olduğunu vurgulandı.

OPEC ve OPEC dışı katılımcı ülkeler, 5 Ekim'de bir araya gelerek Kasım 2022'den itibaren günlük toplam petrol üretimini 2 milyon varil olmak üzere aşağı çekeceğini açıklamıştı. Bu karara karşı Beyaz Saray aynı gün "Başkan, Putin'in Ukrayna'yı işgalinin küresel ekonomideki devam eden olumsuz etkileriyle uğraşırken, OPEC+'ın üretim kotalarını düşürme konusundaki öngörüsüz kararından dolayı hayal kırıklığına uğradı" açıklaması yapmış ve OPEC liderliğini yürüten Suudi Arabistan ile ABD'nin arasında kriz baş göstermişti.