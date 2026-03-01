Tahran'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahran'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi

Tahran\'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi
01.03.2026 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği geniş kapsamlı hava saldırıları, başkent Tahran'da geceyi savaş sahnesine çevirdi. Hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle gökyüzü ışık huzmeleriyle aydınlanırken, sokaklara çıkan vatandaşların füzeleri izleyen meraklı gözleri ve tekbir sesleri kameralara yansıdı. Askeri tesislerin ve liderlik merkezlerinin hedef alındığı saldırıların ardından şehirde hem panik hem de öfke hâkim oldu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından bölgede tansiyon zirve noktasına ulaştı. Başkent Tahran'da hava savunma sistemlerinin aktif hale gelmesiyle birlikte gökyüzü patlama sesleriyle yankılanırken, sokaktaki vatandaşların "Allahu Ekber" sloganları attığı anlar kameralara yansıdı.

MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Gece başlayan saldırılarda, hava savunma bataryalarının yoğun ateşi gökyüzünde ışık hüzmeleri oluşturdu. Panik halindeki Tahran halkı, saldırıların şiddetiyle evlerinden çıkarak sokaklara döküldü.

TEKBİR SESLERİ YANKILANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaşların meraklı bir şekilde gökyüzündeki füzeleri izlediği ve öfke içinde tekbir getirdiği duyuluyor. Yüzlerde kişi ayrıca hep bir ağızdan "Amerika'ya ölüm" sloganları da attı.

Saldırı anında kentin pek çok noktasında asılı olan Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in devasa fotoğrafları dikkat çekti. Halkın bazı noktalarda Hamaney'in fotoğrafları önünde bir araya gelerek slogan attığı görüldü.

İsrail ve ABD'nin koordineli operasyonunda, Tahran'daki askeri tesisler ve liderlik merkezleri hedef alındı. Saldırılarda Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in yanısıra pek çok üst düzey isim hayatını kaybetti.

Güvenlik, Politika, İsrail, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tahran'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi - Son Dakika

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran’a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump’la telefonda görüştü İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü
Savaş uçakları İran’ı vururken Trump’ın nerde olduğu ortaya çıktı Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
Laiklik bildirisine soruşturma 168 kişi ifade verecek Laiklik bildirisine soruşturma! 168 kişi ifade verecek

22:00
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı
Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:36
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
20:15
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
19:53
Riyad’dan İran’a misilleme mesajı: Yetki verildi
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 22:05:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Tahran'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.