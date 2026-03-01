Tahran\'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından bölgede tansiyon zirve noktasına ulaştı. Başkent Tahran'da hava savunma sistemlerinin aktif hale gelmesiyle birlikte gökyüzü patlama sesleriyle yankılanırken, sokaktaki vatandaşların "Allahu Ekber" sloganları attığı anlar kameralara yansıdı.

MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Gece başlayan saldırılarda, hava savunma bataryalarının yoğun ateşi gökyüzünde ışık hüzmeleri oluşturdu. Panik halindeki Tahran halkı, saldırıların şiddetiyle evlerinden çıkarak sokaklara döküldü.

TEKBİR SESLERİ YANKILANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaşların meraklı bir şekilde gökyüzündeki füzeleri izlediği ve öfke içinde tekbir getirdiği duyuluyor. Yüzlerde kişi ayrıca hep bir ağızdan "Amerika'ya ölüm" sloganları da attı.

Saldırı anında kentin pek çok noktasında asılı olan Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in devasa fotoğrafları dikkat çekti. Halkın bazı noktalarda Hamaney'in fotoğrafları önünde bir araya gelerek slogan attığı görüldü.

İsrail ve ABD'nin koordineli operasyonunda, Tahran'daki askeri tesisler ve liderlik merkezleri hedef alındı. Saldırılarda Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in yanısıra pek çok üst düzey isim hayatını kaybetti.