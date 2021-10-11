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Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak - Son Dakika

Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak

11.10.2021 09:29

ABD ile Çin arasındaki Tayvan krizi gittikçe büyüyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Tayvan mutlaka Çin ile birleşecek" mesajından sonra Çin resmi yayın organı Global Times'tan ABD'ye tehditler içeren bir yazı yayımlandı. Tayvan'ın yanında olduğunu açıklayan ABD'nin hedef alındığı makalede, "Tayvan Boğazı'nda bir savaş patlak verdiğinde, ilk ortadan kaldırılacaklar ABD askeri personelidir" ifadeleri kullanıldı.

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın imzaladığı AUKUS ittifakı sonrasında Çin'in Tayvan üzerinde artan baskısı ve tehdit mesajları devam ediyor. Önceki gün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünde, "Tayvan mutlaka Çin ile birleşecek" açıklamasının ardından rejimin resmi yayın organı Global Times'ta ABD'ye tehdit içeren bir yazı yayımlandı.

"ÇİN'İN BÖLGEDE OPERASYON DÜZENLEMESİ DOĞAL HAKKI"

Global Times'ta yer alan makalede, Tayvan 'ana kara' olarak tanımlanırken, Çin'in bölgede operasyon düzenlemesinin 'doğal hakkı' olduğu savunuldu. Tayvan'ın yanında olduğunu açıklayan ABD'nin hedef alındığı makalede, "Tayvan Boğazı'nda bir savaş patlak verdiğinde, ilk ortadan kaldırılacaklar ABD askeri personelidir" ifadelerine yer verildi.

Tayvan krizi büyüyor! Çin yayın organından tarihi tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak

İSTİLAYLA SUÇLADILAR

Aynı makalede ABD özel kuvvetlerinin Tayvan'da bulunmasının, Çin ana karasının 'istilası' anlamına geleceği iddia edildi ve 'Washington askerlerinin hayatını riske atıyor' sözleri ile ABD'ye gözdağı verildi. ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı '2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı Senaryosu) isimli kitapta, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti. Ayrıca Çin medyası geçen hafta Tayvan'daki gerilimin Üçüncü Dünya Savaşı'nı tetikleyebileceğini yazmıştı.

TAYVAN: TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYİZ

Yeni Şafak'ın haberine göre Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'in artan baskısını eleştirerek "Statükonun tek taraflı olarak değiştirilmesini önlemek için elimizden geleni yapacağız" sözleriyle boyun eğmeyeceklerini açıkladı. Ulusal bir geçit töreninde konuşan Tsai, Çin'in askeri baskısını kesin şekilde reddettiklerini belirtti.

Tayvan'ın, Çin'in çizdiği yola girmeye zorlanmamasını sağlamak için çalışacaklarını ifade eden Tsai, "Ulusal savunmamızı güçlendirmeye ve kendimizi savunma kararlılığımızı göstermeye devam edeceğiz. Çünkü Çin'in çizdiği yol ne Tayvan'a özgür ve demokratik bir yaşam biçimi ne de 23 milyon insanımıza egemenlik sunuyor" diye konuştu. Tsai Ing-wen konuşmasında, son dönemde Japonya, Avustralya ve ABD gibi ülkelerle gayriresmî bağları güçlendirdiklerini de belirtti.

Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak

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Son Dakika Dünya Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak - Son Dakika
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