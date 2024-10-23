Tecavüz Davasında Cesur Açıklama - Son Dakika
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Tecavüz Davasında Cesur Açıklama

Tecavüz Davasında Cesur Açıklama

Gisele Pelicot, eski kocası ve onun suç ortaklarıyla ilgili mahkemede cesurca konuştu.

23.10.2024 15:57
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Eski kocasının kendisine yıllarca uyuşturucu verip tecavüz etmek ve onlarca erkeği de tecavüze teşvik etmekten yargılandığı davada, Gisele Pelicot ilk kez mahkemede ifade verdi.

Avignon'daki mahkemede Pelicot, tecavüze uğrayan kadınlara seslenerek “utanç duyması gereken biz değiliz, onlar” dedi.

Gizli kalma hakkını kullanmayı reddeden ve duruşmanın açık yapılmasını isteyen Pelicot, “Tecavüze uğrayan tüm kadınların ‘Madam Pelicot bunu yaptı, ben de yapabilirim’ demesini isterim. Artık utanmalarını istemiyorum” diye konuştu.

72 yaşındaki Pelicot, kocasının tecavüz ve 50 diğer erkeği tecavüze teşvikten yargılandığı mahkemede şimdiye kadar paylaşılan kanıt ve ifadelere yanıt vermek üzere kendi talebiyle kürsüye çıktı.

Pelicot, sanıkların eşleri, anneleri ve kız kardeşlerinin kürsüye çıkarak yakınlarının ne kadar “olağanüstü adamlar” olduklarına dair ifadelerini dinlediğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Tıpkı benim evimdeki gibi… Ama bir tecavüzcü sadece gece geç saatlerde karanlık bir otoparkta karşılaştığınız biri değildir. Aile içinde, arkadaşlar arasında da olabilir.”

Yaşadıklarından dolayı “tamamen yıkıldığını” ve yeniden ayağa kalkmak zorunda olduğunu belirten Pelicot, “Olanları anlamaya ömrüm yetecek mi bilmiyorum” diye ekledi.

Eski kocasına Bay Pelicot diye hitap eden Gisele, “Keşke ona hala Dominique diyebilseydim. Birlikte 50 yıl yaşadık, mutlu bir kadındım” dedi.

Gisele, yıllarca kendisine tecavüz edildiğini tesadüfen öğrendikten sonra 2021'de Dominique'ten boşanmak için dava açtı.

Dominique, 2010-2020 yılları arasında gizlice verdiği ağır sakinleştirici ve uyku haplarının etkisi altındayken karısına tecavüz etmeleri için internet üzerinden erkeklerle anlaştığını itiraf etti.

Pelicot, daha sonra kendisine verdiği ilaçlarla bağlantılı olduğu ortaya çıkan sağlık sorunları yaşadığında, kocası yanında olduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

“Şefkatli, özenli bir kocaydın ve senden asla şüphe etmedim. Kahkahalarımızı ve gözyaşlarımızı paylaştık” diye ekledi sesi titreyerek.

“Benim mükemmel gördüğüm bu adamın bunu nasıl yapabildiğini anlamaya çalışıyorum. Bana nasıl ihanet etmiş olabilir? Bu yabancıların yatak odama girmesine nasıl izin verebildin?

Ona şunu söylemek istiyorum: Seni hep daha yukarı, ışığa doğru yükseltmeye çalıştım. Sense insan doğasının en karanlık derinlikleri seçtin. Bu seçimi yapan sensin.”

Dominique Pelicot iddia edilen tecavüzlerin çoğunu videoya çekmişti.

Sanıkların çoğu Gisele'in bilincinin yerinde olmadığını fark etmediklerini ve dolayısıyla ona tecavüz ettiklerini “bilmedikleri” için suçlu olamayacaklarını savunuyorlar.

Davanın yarattığı yankıya dair Pelicot şöyle konuştu:

“Bana cesur olduğum söylendi. Bu cesur olmak değil, toplumu değiştirme iradesine ve kararlılığına sahip olmaktır.”

“Cesaret, birini kurtarmak için denize atlamak demektir. Ben sadece irade ve kararlılığa sahibim” dedi.

“İşte bu yüzden her gün buraya geliyorum. Ağza alınmayacak şeyler duysam bile, arkamda duran tüm erkekler ve kadınlar sayesinde dayanıyorum.”

Davanın açılmasını istediği için asla pişman olmadığını belirten Pelicot, “Bunu yaptım çünkü başıma gelenler bir daha asla yaşanmamalı.”

Dava kapsamında cinsel saldırıya katılmakla suçlanan 50 erkek daha yargılanıyor.

Henüz isimleri ve kimlikleri belirlenemeyen 30 şüphelinin de serbest olduğu bildirdi.

Sanıkların her biri 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Mahkemenin Aralık ayında sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Tecavüz Davasında Cesur Açıklama - Son Dakika

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