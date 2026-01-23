Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki resmi mezuniyet töreninin ardından, bazı teğmenler tören alanında kılıç çatarak yemin etmiş ve görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuya ilişkin disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu eylemin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "disiplin ve itibarını zedelediği" gerekçesiyle 5 teğmen hakkında TSK'dan ayırma cezası verilerek, ilişkilerinin kesilmesine karar vermişti. Karar kamuoyunda tartışmalara yol açarken, ihraç edilen teğmenler, yargı yoluna başvurmuştu.

OY BİRLİĞİYLE İPTAL

Ankara 21. İdare Mahkemesi, TSK'dan ihraç edilen beş teğmenden biri olan Deniz Demirtaş'ın açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, teğmen Demirtaş hakkında verilen "Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası"nı oy birliğiyle iptal etti.

İdare Mahkemesi, teğmen Deniz Demirtaş'a atfedilen 'hizmete engel davranışlarda bulunmak' fiilinin somut ve açık biçimde ortaya konulamadığını, bu nedenle, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihli, 2025/23 sayılı ihraç kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı.

Deniz Demirtaş

YOKSUN KALDIĞI PARASAL HAKLARI FAİZİYLE ÖDENECEK

Kararda, hukuka aykırılığı yargı kararıyla tespit edilen işlemler nedeniyle ortaya çıkan parasal kayıpların giderilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Anayasa'nın 125'inci maddesine atıf yapılan kararda, Demirtaş'ın ihraç işlemi sebebiyle mahrum kaldığı tüm mali hakların, hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından karşılanması gerektiği ifade edildi. Davalı Milli Savunma Bakanlığı kararı istinafa taşıyabilecek.

DİĞER TEĞMENLERİN DAVALARI SÜRÜYOR

Öte yandan haklarında ihraç kararı verilen diğer teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar'ın ihraç kararına karşı açtıkları davalar sürüyor.