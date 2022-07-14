Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti - Son Dakika
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Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti

14.07.2022 18:32
Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti

Dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen ve torunları Türkiye'de yaşayan Testere pullu engerek yılanı, yuvasından çıktı. Testere pullu engerek yılanının tek ısırışta 100 kişiyi dahi öldürebilecek güçte zehri olduğu biliniyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılan saldırıları da arttı. Ülkemizde de yılan görülme sıklığında ciddi bir artış meydana geldi. Bugün Adıyaman'da ortaya çıkan engerek yılanına bir vatandaş tarafından su içirilen anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Son olarak ise Türkiye'deki engerek yılanlarının aile büyüğü olarak bilinen testere pullu engerek yılanı da yuvasından çıktı.

KAMUFLE ÖZELLİĞİYLE BİLİNİYOR

Türkiye'de rastlanmayan bu türün en önemli özelliği, kendisini mükemmel derecede kamufle edebilmesi. Testere pullu engerek yılanı, doğadaki üstün saklanma özelliği nedeniyle ilk bakışta çoğu zaman fark edilemiyor. Yılanı görmek için hem ondan haberdar olmak hem de hakkındaki bilgileri öğrenmek gerekiyor. Yoksa çalılıkların arasında asla kendilerini göstermiyorlar.

Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasından çıktı

TEK ISIRIĞI 100 KİŞİYİ ÖLDÜREBİLECEK GÜÇTE

Engerek yılanlarının zehirli oldukları biliniyor ancak engerek yılanı ısırığından doğru tedavi ve zamanında müdahale ile kurtulmak mümkün. Bu yılanların atası olarak görülen testere pullu engerek yılanından o kadar basit kurtulmak ise pek mümkün değil. Tek ısırışta 100 kişiyi dahi öldürebilecek güçte zehri olan Testere pullu engerek yılanı, bu özelliği nedeniyle 'katil' olarak da adlandırılıyor.

Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasından çıktı

ORTA DOĞU'DA DA YAŞIYORLAR

Testere pullu engerek yılanı ülkemizde pek rastlanmıyor ancak ülkemize yakın olarak Orta Doğu bölgesinin bazı noktalarında kendisini gösterebiliyor. Fakat yine de bu yılanın daha sıklıkla yaşadığı ülkelerin başında Hindistan ve Pakistan geliyor. Sri Lanka ile Kuzey Afrika da yılanın görüldüğü bölgeler arasında.

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Adıyaman, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti - Son Dakika
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