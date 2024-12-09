Tel Rıfat komutanından "Türkiye" çıkışı: İlişkimizin çok çok olması gerek - Son Dakika
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Tel Rıfat komutanından "Türkiye" çıkışı: İlişkimizin çok çok olması gerek

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Suriye'de Tel Rıfat ve Münbiç'te rejim ve PKK/PYD terör örgütünden alan silahlı muhaliflerin komutanından Seyfeddin Ebubekir Polat, Türk televizyonuna konuştu. Polat, "Yeni Suriye Devleti'nin özellikle komşu devletler ile ilişkisinin çok iyi olması gerek. Bunun başında Türkiye geliyor." dedi.

09.12.2024 20:33
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, silahlı muhaliflerin ülke genelinde hakimiyet kurması ve Şam'ı da kaybeden devrik lider Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasıyla son buldu. Tel Rıfat ve Münbiç'te yürüten operasyonlara öncülük eden Seyfeddin Ebubekir Polat, Türk televizyonuna açıklamalarda bulundu.

TEL RIFAT VE MÜNBİÇ KOMUTANINDAN ÇARPICI SÖZLER

tv100'den Kübra Par'a konuşan Polat, yeni dönemde Türkiye ile ilişkilere önem vereceklerini belirtti. Polat, şunları söyledi: "Yıllar önceden Rusya Ukrayna savaşı çıktı. Ve Rusya çok büyük zararlar verdi. Suriye meselesi Rusya için o kadar önemli bir konu değildi. Filistin ve Gazze'de yaptıklarını herkes biliyor. Orada da İsrail ve Gazze halkı bir savaşa girdi.

"ESAD'IN ORDUSUNDA ZAYIFLIK VARDI"

Esad'ın devrilmesini biz umuyorduk zaten çünkü biz biliyorduk. Esad'ın ordusunda zayıflık vardı. Askerleri zayıftı ama başa dönünce komutamız 'dış devletlerden yardım istedi ve o devletlerin desteği sayesinde bu zamana kadar ilerledi. Kim Esad ve PKK ile savaşıyorsa bizde onlarla omuz omuza vererek aynı hendekte savaşırız. HTŞ Suriye'de en önemli askeri şahıslardan birisi. Esad'ın karşısında kim durursa ona karşı yaptıkları bir aşama.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİN İYİ OLMASI GEREK"

Yeni Suriye Devleti'nin meselesi adaletli bir devlet olmasını temenni ediyoruz. Özellikle komşu devletler ile ilişkisinin çok iyi olması gerek. Bunun başında Türkiye geliyor. Yeni bir devletimiz yeni bir güçlü ordumuzun olması lazım. Giden yıllarda Suriye halkının kaybettiği şeyleri onlara sunmak istiyoruz. Esad kürsüdeyken muhalefetin çok sancakları vardı. Esad devrildikten sonra herkes tek bir simge altına toplanacak ve yeni simgemiz 'Yeni Suriye' olacak.

"KİÇ SİLAHINI BIRAKIRSA ZARAR VERMEYİZ"

Kim silahını bırakır da bize gelirde biz ona hiç bir zarar vermeyiz bunun emniyetini verdik onlara" dedi. Alevi ve Hristiyanlar için ise, "Aleviler ve Hristiyan halkı Suriye'nin bir parçası. Yeni kurulacak devlette onlarında ismi olacak, fikirleri tartışılacak. Yeni kurulacak devlette onlarında bir yeri olacak.

Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Halkımızı iyi karşıladılar. Başka devletlere göç eden halkımız Allah'ın izniyle yakın bir zamanda geri ülkemize dönecek."

Tel Rıfat komutanından "Türkiye" çıkışı: İlişkimizin çok çok olması gerek

Politika, Türkiye, Münbiç, Suriye, Dünya, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tel Rıfat komutanından 'Türkiye' çıkışı: İlişkimizin çok çok olması gerek - Son Dakika

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