Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi\'nin hedefinde Türkiye var
26.01.2026 07:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de köşeye sıkışan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin 15 günlük ateşkes sürecini "hazırlık" olarak kullanacağı ve süreci sabote edeceği öğrenildi. Elebaşı Abdi'nin teröristlerine "Türkiye'nin hedefinde sadece YPG/SDG değil, Kürt halkı da var. Suriye ordusunun bütün silahları Türkiye'ye ait. Bizi Suriye değil Türkiye vuruyor" yalanını yayma talimatı verdiği ifade edildi.

Suriye Savunma Bakanlığının, terör örgütü YPG ile varılan ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını açıklamasının ardından gözler sürecin seyrine çevrildi.

KARA PROPAGANDA TALİMATI

Önce 10 Mart Mutabakatı'na uymamak için 10 ay boyunca tek bir adım dahi atmayan, ardından 18 Ocak anlaşmasını önce imzalayıp ardından tanımayan terör örgütü YPG/SDG lideri Mazlum Abdi'nin ateşkesin bozulması için kara propaganda talimatı verdiği belirlendi.

ATEŞKES SÜRECİNDE HAZIRLIK YAPACAKLAR

Güvenlik kaynaklarının elde ettiği istihbarat bilgilerine göre, teröristler, 15 günlük ateşkes sürecini "hazırlık" olarak kullanacak ve süreç sabote etmek isteyecek.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HEDEFİNDE TÜRKİYE VAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre terör örgütünün sözde yöneticileri tarafından örgütün basın ve propaganda işleri ile ilgilenen teröristlere, dünya kamuoyunun etkilenmesi için açık talimatların iletildiği tespit edildi. Ateşkes sürecini algı operasyonu yürütmek için kullanacak olan YPG/SDG'nin hedefinde Türkiye var.

ALGI YAYMAYA ÇALIŞACAKLAR

ABD'nin hamiliğini kaybederek ortada kalan terör örgütünün, Türkiye'nin DEAŞ ile hareket ettiği algısını yaymaya çalışacağı öğrenildi. Örgütün hem Suriye hem de dünyada "Türkiye'nin hedefinde sadece YPG/SDG değil, Kürt halkı da var. Suriye ordusunun bütün silahları Türkiye'ye ait. Bizi Suriye değil Türkiye vuruyor" yalanını yayma peşinde olduğu ifade edildi.

Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Terör, YPG, Son Dakika

Son Dakika Dünya Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanada Başbakanı Carney Trump’a meydan okudu Kanada Başbakanı Carney Trump'a meydan okudu
Dans boyunca damada sarıldı Gelinin tepkisini görmeniz lazım Dans boyunca damada sarıldı! Gelinin tepkisini görmeniz lazım
Malatya’da nişan töreninde panik anları Malatya'da nişan töreninde panik anları
Minneapolis’te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi
Barzani’den Şara’ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz Barzani'den Şara'ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz
ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu 5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

06:57
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı
06:31
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı
Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı
06:18
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah’a sonra Erdoğan’a güveniyoruz
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
05:42
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
02:17
İran’da protestoların 29. günü Ölü sayısı 5 bin 848’e yükseldi
İran'da protestoların 29. günü! Ölü sayısı 5 bin 848'e yükseldi
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
22:18
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 07:31:14. #7.11#
SON DAKİKA: Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.