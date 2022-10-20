Elon Musk'tan "En iyisi Türk İHA'ları diyorlar, Tesla da üretecek mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt: Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak hayır - Son Dakika
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Elon Musk'tan "En iyisi Türk İHA'ları diyorlar, Tesla da üretecek mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt: Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak hayır

20.10.2022 14:24

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı "1. Dron Savaşı" paylaşımına dikkat çeken bir yanıt geldi. Paylaşımın altında bir kullanıcı, "Türk dronları en iyisi diyorlar, Tesla da dron üretecek mi?" sorusunu yöneltirken, Musk, "Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır" cevabını verdi.

Son yıllarda meydana gelen savaşlarda İHA ve SİHA'lar büyük bir rol oynuyor. Özellikle Azerbaycan- Ermenistan ve Rusya- Ukrayna savaşlarında İHA'lardan fazlasıyla fayda sağlandı. Bayraktar İHA'lar ise bu dönemin en başarılı dronları arasında gösteriliyor.

PAYLAŞIMI SES GETİRDİ

Dünya gündemi savaşları ve savaşların gidişatını etkileyen İHA'ları konuşurken açıklamalarıyla sık sık tartışma yaratan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "1. Dron Savaşı" notunu yazdı.

Musk'tan 'En iyisi Türk İHA'ları, sen de üretecek misin?' sorusuna dikkat çeken yanıt

"SİLAH YAPMALI MIYIM? HAYIR"

Bu paylaşımın altına bir kullanıcı ise Musk'a, "Türk dronları en iyisi diyorlar, Tesla da dron üretecek mi?" diyerek bir soru yöneltti. Musk bu soruya "Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır." yanıtını verdi.

Musk'tan 'En iyisi Türk İHA'ları, sen de üretecek misin?' sorusuna dikkat çeken yanıt
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Son Dakika Dünya Elon Musk'tan 'En iyisi Türk İHA'ları diyorlar, Tesla da üretecek mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt: Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak hayır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'tan "En iyisi Türk İHA'ları diyorlar, Tesla da üretecek mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt: Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak hayır - Son Dakika
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