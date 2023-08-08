Texas'ta Sıcak Çarpması Sonucu Ölen Çift Evlerinde Bulundu

Bu hafta 52. evlilik yıldönümlerini kutlayacak olan Ramona ve Monway Ison çift Texas'taki evlerinde köpekleri ile ölü bulundu.

Yapılan incelemede kliması bozulan çiftin sıcak çarpması sonucu hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı.

71 yaşındaki Ramona Ison ve 72 yaşındaki Monway Ison, köpekleriyle birlikte 16 Haziran'da mobil evlerinde ölü bulundu. Kızları Roxana Floods, çiftin klimalarının sadece birkaç gün önce bozulduğunu ancak kimseye söylemediklerini ve yardımı reddettiklerini çünkü klimalı büyümedikleri için alıştıklarını söyledi.

Ebeveynlerinin tamir için para eksikliği yaşadığını ve onarımları karşılamak için kredi ararken acımasız sıcaklıklarla başa çıktıklarını belirtti. Ramona ve Monway, sonunda 15 Haziran'da krediyi almayı başardılar, ancak bir teknisyenin ünitelerini tamir etmesi için randevu alındığı ertesi gün öldü olarak ilan edildiler.

"Bu ailemize büyük bir yıkım oldu. Sıcaklık, şaka değil," dedi Floods. "Herkesle konuştuğumda, ebeveynlerine 'Yardım istemekten çekinmeyin' demelerini söylüyorum."