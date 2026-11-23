İngiltere Başbakanı Andy Burnham, TikTok fenomeni Luke Hamnett’in Başbakanlık konutu 10 Numara’da (Downing Street) çektiği dans videosu nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Hamnett’in, Hugh Grant’in “Aşk Her Yerde” (Love Actually) filmindeki meşhur dans sahnesini yeniden canlandırması, muhalefetin ve medyanın sert tepkisini çekti.

TikTok’ta yaklaşık 1,3 milyon takipçisi bulunan Luke Hamnett, podcast programı için Başbakanlık konutuna davet edildi. Hamnett, ziyareti sırasında 2003 yapımı Love Actually filminde Hugh Grant’in canlandırdığı İngiltere Başbakanı karakterinin dans sahnesini taklit ederek video çekti. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte Başbakan Burnham’ın sosyal medya fenomenlerine tanıdığı ayrıcalıklar tartışma konusu oldu.

BAŞBAKANLA RÖPORTAJ YAPTI, DANS VİDEOSU ÇEKTİ

Hamnett’in “Live, Laugh, Luke” adlı podcast’i için gerçekleştirdiği röportajda müzik, dövmeler, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), hayat pahalılığı ve LGBTİ+ topluluğunun güvenliği gibi konular ele alındı. Ancak röportajda Hamnett’in Burnham’a yönelttiği, “Gerçekten çok iyi bir iş çıkardığınızı düşünüyorum” şeklindeki övgü dolu sözleri ve ardından çektiği dans videosu eleştirilerin odağına yerleşti.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch, Başbakan’ın sosyal medya fenomenlerine kapılarını açmasını sert sözlerle eleştirdi. Hugh Grant’in filmde Başbakan rolünü oynadığı için Downing Street’te dans edebildiğini hatırlatan Badenoch, Burnham’ın ise gerçek bir başbakan olduğunu vurguladı.

Uluslararası gelişmelerin ve ülkedeki ekonomik kaygıların yaşandığı bir dönemde bu görüntülerin ciddiyetsiz olduğunu savunan Badenoch, “Halkla yakın olmak, insanlara eğlendirilmeye ihtiyaç duyan çocuklarmış gibi davranmak anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Reform Partisi Başkanı Lee Anderson da Burnham’ı hedef alarak, ülke gündeminde geçim sıkıntısı ve faturalar gibi acil sorunlar bulunurken Başbakan’ın dans videolarıyla vakit geçirmesini eleştirdi.

“BAŞBAKANLIK KONUTU TİKTOK SİRKİNE DÖNÜŞTÜ”

The Sun gazetesinin Siyasi Editörü Jack Elsom ise kaleme aldığı değerlendirmede, Downing Street'in sosyal medya fenomenlerine açılmasını eleştirdi. Gazetecilerin zor sorular yöneltmesi yerine daha yumuşak röportajların tercih edildiğini savunan Elsom, Başbakanlık konutunun "TikTok sirkine dönüştüğünü" ifade etti.

Haberde ayrıca, Burnham'ın dört aylık başbakanlık döneminde yalnızca iki resmi basın toplantısı düzenlediği ve Birleşik Krallık-Avrupa Birliği zirvesinde gazetecilerden sadece iki soru aldığı hatırlatıldı. Vergi Mükellefleri Birliği de kamu kaynaklarıyla düzenlenen influencer etkinliklerinin maliyetinin açıklanmasını talep etti.