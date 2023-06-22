Titanik'i yakından görmek için dalış yapan denizaltıda mahsur kalanların oksijeni tükendi - Son Dakika
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Titanik'i yakından görmek için dalış yapan denizaltıda mahsur kalanların oksijeni tükendi

22.06.2023 15:34

Kayıp Titanik denizaltısında mahsur kalan 5 kişinin, oksijenlerinin büyük olasılıkla tükendiği ve artık hayatta olmayabilecekleri düşünülüyor. Kurtarma ekipleri hâlâ bir mucize bekliyor. Arama ekipleri, denizaltıyı Atlantik'te saatlere karşı bir yarış içinde arıyor. Uzmanlara göre, insanlar sadece birkaç dakika oksijensiz hayatta kalabilirler.

Dünyanın en büyük gemi kazası Titanik'in enkazını görmek için Atlantik Okyanusu'na dalan ve karanlık sularda kaybolan denizaltı aracı Titan'da mahsur kalan 5 mürettebat üyesinin, oksijenlerinin büyük olasılıkla tükendiği ve artık hayatta olmayabilecekleri tahmin ediliyor.

MUCİZE BEKLENİYOR

Tüm olanlara rağmen kurtarma ekipleri hâlâ bir mucize bekliyor. Yüksek teknolojili bir sualtı robotu, okyanusun derinliklerine ulaşıp sorunlu denizaltıyı bulmak için faaliyete geçti. Arama ekipleri, Pazar günü yaşam destek sisteminin sadece 96 saatlik oksijen kaynağıyla iletişiminin kesildiği denizaltıyı, Atlantik'te aramaya devam ediyor.

Titanic denizaltısında mahsur kalan mürettebat için umutlar tükendi

OKSİJENSİZ BİRKAÇ DAKİKA HAYATTA KALABİLİRLER

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, bugün Türkiye saati ile 14:08'de denizaltının oksijen kaynağının tükeneceği konusunda uyarı yapmıştı.Bu da Titan'daki mürettebatın artık nefes alamayacakları anlamına geliyor. Uzmanlara göre, insanlar sadece birkaç dakika oksijensiz hayatta kalabilirler.

Saat verilmişti! Titanik denizaltısında mahsur kalan mürettebatın oksijeni bitti

2 SAAT SONRA KAYBOLDULAR

OceanGate'a ait denizaltı Titan, Pazar günü Titanic enkazına 3 bin 800 metre derinliğe inmeye başladıktan iki saat az sonra ortadan kayboldu. Britanyalı milyarder maceraperest Hamish Harding, iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Sulaiman, bu gezinti için kişi başı 200.000 (250 bin dolar) sterlin ödediler. Gezi, OceanGate CEO'su Stockton Rush, 61 ve deneyimli Fransız kaşif Paul-Henri Nargeolet, 77 tarafından yönetiliyordu.

Saat verilmişti! Titanik denizaltısında mahsur kalan mürettebatın oksijeni bitti
Saat verilmişti! Titanik denizaltısında mahsur kalan mürettebatın oksijeni bitti
Saat verilmişti! Titanik denizaltısında mahsur kalan mürettebatın oksijeni bitti
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Son Dakika Dünya Titanik'i yakından görmek için dalış yapan denizaltıda mahsur kalanların oksijeni tükendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Titanik'i yakından görmek için dalış yapan denizaltıda mahsur kalanların oksijeni tükendi - Son Dakika
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