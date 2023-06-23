Titanik enkazını görmek için dalan denizaltının enkazına ulaşıldı - Son Dakika
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Titanik enkazını görmek için dalan denizaltının enkazına ulaşıldı

23.06.2023 10:18

Titanik enkazını görmek için Atlantik Okyanusu'nda dalış yapan turistlerin kaybolduğu denizaltının enkazı bulundu. İngiliz milyarder de dahil olmak üzere 5 turistin öldüğü açıklandı. Geziye katılan en genç isim olan 19 yaşındaki Süleyman Dawood'un babasını memnun etmek için tura katıldığı ortaya çıktı. Dawood, Pakistan'ın en zenginleri arasında yer alan bir ailenin çocuğuydu.

1912'de bin 500 insanın öldüğü Titanik'in enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltının enkazına ulaşıldı. İngiliz milyarder de dahil olmak üzere 5 turistin öldüğü açıklandı. Geziye katılan en genç isim olan 19 yaşındaki Süleyman Dawood'la ilgili yürek yakan bir gerçek ortaya çıktı. Dawood'un babasını memnun etmek için tura katıldığı ortaya çıktı.

İÇİNDE MİLYARDERLER BULUNUYORDU

Titanik'in enkazını görmek isteyen turistler denizaltı aracıyla kayboldu. OceanGate CEO'su Stockton Rush'ın yanı sıra İngiliz milyarder Hamish Harding, Fransız denizci ve kaşif PH Nargeolet ve Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Süleyman'ın yer aldığı araçtan pazar gününden beri haber alınamıyordu.

Titanik denizaltı faciasının en genç kurbanı! Tura katılma hikayesi yürek burktu

BABASI İÇİN TURA KATILMIŞ

Perşembe günü 14:00'da oksijenleri biten ekipten acı haber geldi. Ekibin bulunduğu aracın enkazına Titanik'in enkazının yanında bulundu. Genç yaşta korkunç bir gezi sonucu hayatını kaybeden Pakistanlı Süleyman Dawood'un tura katılma hikayesi yürek sızlattı. Dawood'un halası Azmeh Dawood, Süleyman'ın yolculuktan korktuğunu ancak Babalar Günü'nde babasını memnun etmek için tura katıldığını açıkladı.

Titanik denizaltı faciasının en genç kurbanı! Tura katılma hikayesi yürek burktu

"ONLARI DÜŞÜNEREK NEFES ALMAK ZOR"

Azmeh Dawood, NBC News'e yeğeninin bu gezi için pek istekli olmadığını ancak genç Dawood'un, Titanik enkazı konusunda son derece tutkulu olan babasını memnun etmek zorunda hissettiğini söyledi. Azmeh Dawood sözlerine şu şekilde devam etti: "Şahsen onları düşünerek nefes almak bile zor. Şimdiye kadar yaşadığım hiçbir deneyime benzemiyor."

Titanik denizaltı faciasının en genç kurbanı! Tura katılma hikayesi yürek burktu

Aile, Pakistan'ın en zenginleri arasında yer alıyor. Süleyman'ın babası, Kral Charles tarafından kurulan iki hayır kurumunun da destekçisiydi.

Titanik denizaltı faciasının en genç kurbanı Süleyman Dawood tura babası için katılmış
Titanik denizaltı faciasının en genç kurbanı Süleyman Dawood tura babası için katılmış
YORUMLAR (13)
  • Arjin Sert: Ne tesadüfse herkes aynı fikirde adamlara resmen suikast düzenlediler öldükten hemen sonra bulundu yazık diyemicem çünkü burda kendime bir ders çıkardım Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • muteber kuğuoğlu: günlerdir aranıyor. Tamda oksijen bittiği zaman bulunuyor hemde titanik gemisinin yanında. zaten bu adamlar onu görmeye gitmemiş miydi. siz nerde arıyordunuz. bunda da bir kasıt var mutlaka Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • mert çelik: sabotajdır Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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