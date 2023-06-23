Titanik enkazını görmek için dalan denizaltının enkazına ulaşıldı

1912'de bin 500 insanın öldüğü Titanik'in enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltının enkazına ulaşıldı. İngiliz milyarder de dahil olmak üzere 5 turistin öldüğü açıklandı. Geziye katılan en genç isim olan 19 yaşındaki Süleyman Dawood'la ilgili yürek yakan bir gerçek ortaya çıktı. Dawood'un babasını memnun etmek için tura katıldığı ortaya çıktı.

İÇİNDE MİLYARDERLER BULUNUYORDU

Titanik'in enkazını görmek isteyen turistler denizaltı aracıyla kayboldu. OceanGate CEO'su Stockton Rush'ın yanı sıra İngiliz milyarder Hamish Harding, Fransız denizci ve kaşif PH Nargeolet ve Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Süleyman'ın yer aldığı araçtan pazar gününden beri haber alınamıyordu.

BABASI İÇİN TURA KATILMIŞ

Perşembe günü 14:00'da oksijenleri biten ekipten acı haber geldi. Ekibin bulunduğu aracın enkazına Titanik'in enkazının yanında bulundu. Genç yaşta korkunç bir gezi sonucu hayatını kaybeden Pakistanlı Süleyman Dawood'un tura katılma hikayesi yürek sızlattı. Dawood'un halası Azmeh Dawood, Süleyman'ın yolculuktan korktuğunu ancak Babalar Günü'nde babasını memnun etmek için tura katıldığını açıkladı.

"ONLARI DÜŞÜNEREK NEFES ALMAK ZOR"

Azmeh Dawood, NBC News'e yeğeninin bu gezi için pek istekli olmadığını ancak genç Dawood'un, Titanik enkazı konusunda son derece tutkulu olan babasını memnun etmek zorunda hissettiğini söyledi. Azmeh Dawood sözlerine şu şekilde devam etti: "Şahsen onları düşünerek nefes almak bile zor. Şimdiye kadar yaşadığım hiçbir deneyime benzemiyor."

Aile, Pakistan'ın en zenginleri arasında yer alıyor. Süleyman'ın babası, Kral Charles tarafından kurulan iki hayır kurumunun da destekçisiydi.