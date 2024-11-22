Trump, Adalet Bakanlığına aday gösterdiği, adı cinsel suçlamalarda geçen ismi değiştirdi - Son Dakika
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Trump, Adalet Bakanlığına aday gösterdiği, adı cinsel suçlamalarda geçen ismi değiştirdi

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ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı adayı Matt Gaetz, hakkındaki ciddi suçlamalar nedeniyle adaylıktan çekildi. Gaetz'e yönelik "iki kadına para karşılığı cinsel ilişki", "reşit olmayan kızla ilişki" ve "uyuşturucu kullanımı" gibi suçlamalar yöneltildi. Trump, yeni Adalet Bakanı adayı olarak Florida'nın eski Başsavcısı Pam Bondi'yi gösterdi.

22.11.2024 10:50  Güncelleme: 10:51
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ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı için gösterdiği aday Matt Gaetz, hakkındaki ciddi suçlamalar nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Trump, yeni aday olarak Florida'nın eski Başsavcısı Pam Bondi'yi tercih etti.

Eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi Gaetz'in adaylıktan çekilme kararı, kendisi hakkında ortaya atılan ağır suçlamalarla ilişkilendiriliyor. Bu suçlamalar arasında "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi ciddi iddialar yer alıyor.

Trump yönetiminin yeni adayı Pam Bondi, Florida'da başsavcılık görevinde bulunmuş deneyimli bir hukukçu olarak biliniyor. Bondi'nin adaylığı, Gaetz'in yarattığı tartışmalı durumun ardından daha güvenilir bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişme, Trump'ın olası başkanlık döneminde kilit önem taşıyan Adalet Bakanlığı pozisyonu için yapılan seçimin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Trump, Adalet Bakanlığına aday gösterdiği, adı cinsel suçlamalarda geçen ismi değiştirdi
Kaynak: DHA

Adalet Bakanlığı, Donald Trump, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Adalet Bakanlığına aday gösterdiği, adı cinsel suçlamalarda geçen ismi değiştirdi - Son Dakika

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