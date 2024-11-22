Trump, Adalet Bakanlığına aday gösterdiği, adı cinsel suçlamalarda geçen ismi değiştirdi

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Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı için gösterdiği aday Matt Gaetz, hakkındaki ciddi suçlamalar nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Trump, yeni aday olarak Florida'nın eski Başsavcısı Pam Bondi'yi tercih etti.

Eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi Gaetz'in adaylıktan çekilme kararı, kendisi hakkında ortaya atılan ağır suçlamalarla ilişkilendiriliyor. Bu suçlamalar arasında "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi ciddi iddialar yer alıyor.

Trump yönetiminin yeni adayı Pam Bondi, Florida'da başsavcılık görevinde bulunmuş deneyimli bir hukukçu olarak biliniyor. Bondi'nin adaylığı, Gaetz'in yarattığı tartışmalı durumun ardından daha güvenilir bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişme, Trump'ın olası başkanlık döneminde kilit önem taşıyan Adalet Bakanlığı pozisyonu için yapılan seçimin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.