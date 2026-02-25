Trump'tan o ülkeyi şoke eden mesaj: Müdahale etmeseydim başbakanınız ölürdü - Son Dakika
Trump'tan o ülkeyi şoke eden mesaj: Müdahale etmeseydim başbakanınız ölürdü

Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'tan o ülkeyi şoke eden mesaj: Müdahale etmeseydim başbakanınız ölürdü
25.02.2026 09:51  Güncelleme: 10:11
Trump\'tan o ülkeyi şoke eden mesaj: Müdahale etmeseydim başbakanınız ölürdü
ABD Başkanı Donald Trump, Birliğin Durumu konuşmasında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime değinerek sürece bizzat müdahil olduğunu savundu ve "Benim müdahalem olmasaydı Pakistan Başbakanı ölürdü" ifadelerini kullandı; nükleer bir çatışma riskine işaret eden Trump, milyonlarca insanın hayatının kurtulduğunu öne sürerken sözleri uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Trump söz konusu konuşmasında, "Pakistan Başbakanı ölürdü eğer benim müdahalem olmasaydı" ifadelerini kullanarak bu gerilimi kendi diplomasisinin zaferi olarak sundu. Bu açıklama, uluslararası ilişkilerde geniş yankı buldu.

"35 MİLYON İNSANIN HAYATI KURTULDU"

Trump konuşmasında Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya değinirken Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif'in kendisine teşekkür ettiğini, yaklaşık 35 milyon insanın hayatının kurtulduğunu söylediğini aktardı. Trump'ın bu iddiası uzun yıllardır çözülemeyen iki nükleer silah sahibi komşu arasındaki ilişkilerdeki ABD rolünü vurgulamak için kullandığı dramatik bir ifade olarak değerlendirildi.

Trump: Benim müdahalem olmasaydı Pakistan Başbakanı ölmüş olurdu
Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif

Uzmanlar, Trump'ın bu sözlerini bir misspoken (yanlış ifade) veya abartı olarak yorumluyor. Bazı yorumcular, ABD başkanının Hindistan–Pakistan gerilimini anlatırken kullandığı dilin diplomatik hassasiyeti zedelediğini belirtti. Hindistan tarafı daha önce gerilimin çözümünde dış arabuluculuğun rolünü reddetmiş, ateşkesin iki taraf arasında sağlandığını vurgulamıştı.

Son Dakika Dünya Trump'tan o ülkeyi şoke eden mesaj: Müdahale etmeseydim başbakanınız ölürdü - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'tan o ülkeyi şoke eden mesaj: Müdahale etmeseydim başbakanınız ölürdü - Son Dakika
