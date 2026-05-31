Trump, Bilişsel Testten Tam Puan Aldı - Son Dakika
31.05.2026 10:48
Trump, sağlık taramasında bilişsel testten 30 üzerinden 30 alarak adayların testten geçmesini önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sağlık taraması kapsamında girdiği bilişsel testten tam puan aldığını belirterek, başkan ve başkan yardımcısı adayları için bu tür uygulamaların zorunlu tutulması gerektiğini kaydetti.

Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yapılan yıllık sağlık taramasının sonuçları kamuoyuyla paylaşılan ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından söz konusu rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Girdiği bilişsel testten 30 üzerinden 30 tam puan aldığını ve bunun 'aşırı zeka' göstergesi olduğunu belirten Trump, önceki ABD başkanlarının hiçbirinin bu kadar yüksek zorluk derecesine sahip, onaylı bir bilişsel teste girmediğini savundu. Bugüne kadar girdiği dört testin tamamında kusursuz performans sergileyerek toplam 120 sorunun 120'sine doğru yanıt verdiğini kaydeden Trump, üst üste dört kez tam puan almanın oldukça nadir bir durum olduğunu ifade etti.

Paylaşımında İngilizce 'aptal' (dumb) ve 'Demokratlar' (Democrats) kelimelerini birleştirerek muhalefete 'Dumocrats' şeklinde göndermede bulunan Trump, başkan ve başkan yardımcılığı yarışına katılan tüm adayların zorlu bilişsel testlere girmeye mecbur bırakılması gerektiğini savundu. Trump, Kongre'nin ve Demokratların bu uygulamayı talep etmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

