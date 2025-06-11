ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı - Son Dakika
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Dünya

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
11.06.2025 15:19
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Çin ve ABD arasında ticaret anlaşması sağlandı. Mutabakata varılan metinler Trump ve Şi'nin onayına sunuldu. Buna göre ABD, Çin'den gelen ürünlere yüzde 55, Çin ise ABD'den gelen ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak. Anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Trump "Tüm manyetik bileşenler ve gerekli nadir elementler, Çin tarafından peşinen tedarik edilecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump piyasaların günlerdir beklediği haberi verdi. Truth Social hesabından açıklamalarda bulunan Trump "Çin ile anlaşmamız tamamlandı, sadece Başkan Şi Cinping ile benim nihai onayıma kaldı" ifadelerini kullandı.

"NADİR ELEMENTLER ÇİN TARAFINDAN PEŞİN OLARAK TEDARİK EDİLECEK"

Trump, "Tüm manyetik bileşenler ve gerekli nadir elementler, Çin tarafından peşin olarak tedarik edilecek. Aynı şekilde, biz de anlaşmada kararlaştırılanları Çin'e sağlayacağız; buna Çinli öğrencilerin üniversitelerimizi kullanması da dahil (bu benim için her zaman olumlu olmuştur). Biz toplamda yüzde 55 gümrük vergisi alıyoruz, Çin ise yüzde 10. İlişkilerimiz mükemmel" dedi.

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

İHRACAT KISITLAMALARINI KALDIRACAK ANLAŞMA

ABD'li ve Çinli yetkililer, dün ticaret ateşkesini yeniden rayına oturtacak ve Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kısıtlamalarını kaldıracak bir çerçeve üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Ancak ABD basınında yer alan yorumlara göre, anlaşmada, uzun süredir devam eden ticaret anlaşmazlıklarının kalıcı bir çözüme kavuşacağına ilişkin çok fazla işaret verilmedi.

Londra'da iki gün süren yoğun müzakerelerin ardından, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu çerçeve anlaşmasının geçen ay Cenevre'de varılan ve karşılıklı olarak 'ezici' seviyedeki üç haneli tarifelerin hafifletilmesini hedefleyen mutabakatın somutlaştırılmış hali olduğunu belirtti. Ancak Cenevre Anlaşması, Çin'in kritik minerallerin ihracatına devam eden kısıtlamaları nedeniyle sekteye uğradı. Bu durum, Trump yönetiminin, Çin'e yarı iletken tasarım yazılımı, uçak ve diğer ürünlerin sevkiyatını engelleyen kendi ihracat kontrollerini devreye sokmasına yol açtı.

"ONAY VERİLİRSE ÇERÇEVEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Lutnick, Londra'da varılan anlaşmanın son dönemdeki bazı ABD ihracat kısıtlamalarını kaldıracağını söyledi ancak görüşmeler Londra saatiyle gece yarısına doğru sona erdiği için detay vermedi. Lutnick, 'Cenevre mutabakatını ve iki başkan arasındaki görüşmeyi uygulamak için bir çerçeve üzerinde anlaştık. Amacımız Başkan Trump ile görüşüp onayını almak, karşı taraf da Başkan Xi ile görüşüp onayını alacak. Onay verilirse, çerçeveyi hayata geçireceğiz' dedi.

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

TARAFLAR BİR TİCARET ÇERÇEVESİ ÜZERİNDE ANLAŞTI

Lutnick ayrıca, Çin'in ABD'ye yönelik nadir toprak elementleri ve mıknatıs ihracatına getirdiği kısıtlamaların, çerçeve anlaşmanın 'temel' bir parçası olarak çözüleceğini söyledi. Lutnick, 'O nadir toprak elementleri gelmediğinde Amerika Birleşik Devletleri bazı önlemler almıştı. Bu önlemlerin dengeli bir şekilde kaldırılmasını bekleyebilirsiniz' dedi. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang da tarafların prensipte bir ticaret çerçevesi üzerinde anlaştığını ve bunun ABD ve Çin liderlerine sunulacağını söyledi.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, bu çerçeve, karşılıklı ihracat kontrolleri nedeniyle Cenevre anlaşmasının tamamen bozulmasını engelleyebilir. Ancak Trump'ın tek taraflı tarifeleri ve ABD'nin Çin'in devlet destekli, ihracat odaklı ekonomik modeline yönelik uzun süredir devam eden şikayetlerine ilişkin farklılıkları çözmede pek bir ilerleme sağlamıyor. Buna göre, tarafların ticaret gerilimlerini hafifletecek daha kapsamlı bir anlaşma müzakere etmek için 10 Ağustos'a kadar süreleri var; aksi takdirde tarifeler yeniden yükselecek ve ABD tarafında yaklaşık yüzde 30'dan yüzde 145'e, Çin tarafında ise yüzde 10'dan yüzde 125'e çıkacak.

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Son Dakika Dünya ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tekin7797575:
    bu çin salak mı ya. ulan dünyayı yöneten teknolojiye yön veren Çin ama ABD nin dediği oluyor. anlamadım bu işten bir sey 18 2 Yanıtla
  • serseri1988:
    gelecek çin in elinde şimdi buna göz yumdular ticaret hacimleri yüksek aama gelecekte ABD nin canına okuyacaklarindna hiç şüphem yok 15 0 Yanıtla
  • 02011608mb:
    az 3 kagitci değilsin valla %55 %10 14 1 Yanıtla
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