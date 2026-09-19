Trump, CNN, MSNOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişimini yalan haber nedeniyle kesti - Son Dakika
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Trump, CNN, MSNOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişimini yalan haber nedeniyle kesti

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Trump, CNN, MSNOW ve Politico\'nun Beyaz Saray\'a erişimini yalan haber nedeniyle kesti
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ABD Başkanı Donald Trump, yalan haber suçlamasıyla CNN, MSNOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişimini derhal yasakladığını duyurdu. Trump, Politico'nun Biden yönetimi döneminde hükümetten yasa dışı 8 milyon dolarlık abonelik desteği aldığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, 'yalan haber' yaptıkları gerekçesiyle CNN, MSNOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişinin derhal geçerli olmak üzere yasaklandığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda CNN, MSNOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişiminin engellendiğini duyurdu. Söz konusu yayın organlarını sürekli yalan ve kurgu haber üretmekle suçlayan Trump, Politico'nun ayakta kalabilmek için Joe Biden yönetimi döneminde ABD hükümetinden yasa dışı 8 milyon dolarlık abonelik desteği aldığını iddia etti.

Söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirten Trump, "Medya organları; ABD Başkanı'nı, Trump yönetimini veya Amerika Birleşik Devletleri'ni haberleştirirken sürekli kurgu ve yalan haber yazamamalı. Yalan haber yapan diğer medya organları da yakında yasaklanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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