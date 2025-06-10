Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ediyor.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

ULUSAL MUHAFIZLAR GÖREVLENDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

100'DEN FAZLA GÖZALTI VAR

Protestolar şiddet olaylarına dönüşürken göstericiler şehir merkezinde araçları ateşe verdi, kolluk kuvvetleriyle çatıştı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass pazartesi gecesi "marjinal grupların" gerçekleştirdiği protestolarda 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bass, şiddetli protestoların ve vandallığın gece geç saatlerde gerçekleştirildiğini, şiddet içeren protestoların göçmenleri destekleyen kişiler tarafından değil, "marjinal gruplar" tarafından yönetildiğini belirtti. Bass, "Bu gece 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını, çoğunun da yasa dışı gösteriden gözaltına alındığını biliyorum. Bunun protestolarla hiçbir ilgisi yok. Göçmenlerin hakları için mücadele ediyorduk, operasyonların durdurulmasını istiyorduk" dedi.

Bass, Başkan Donald Trump yönetimine kentteki göçmen operasyonlarını durdurması çağrısında bulunarak, "Federal hükümetin ricamızı duyacağını umuyorum: Operasyonları durdurun. Bu, şehrimizde korku ve kaosa yol açıyor ve gereksiz. Umarım duyuluruz" şeklinde konuştu.

Polis, ICE tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan göçmenlerin tutulduğu şehir merkezindeki federal gözaltı merkezinin dışında toplanan yüzlerce göstericiyi dağıttı.

TRUMP ASKERİ ÜSTEN AÇIKLAMA YAPACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta süren göçmen protestolarına karşı askeri üsten meydan okuyacağını duyurdu. Trump, "Fort Bragg askeri üssüne gidip çok önemli açıklama yapacağım. Vali beceriksiz. Eğer asker göndermeseydim Los Angeles yerle bir olurdu. " dedi.

700 DENİZ PİYADESİ LOS ANGELES'A SEVK EDİLİYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 Deniz Piyadesinin düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını belirtti.

Hegseth, "Gavin Newsom bunu yapmasa bile, federal kolluk kuvvetlerini savunma yükümlülüğümüz var." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell de Trump'ın talimatıyla Bakanlığın ek 2 bin Ulusal Muhafızı göreve çağırdığını doğruladı.

Parnell, X üzerinden yaptığı paylaşımda "Savunma Bakanlığı, Başkan'ın emriyle, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ni (ICE) desteklemek ve federal kolluk kuvvetlerinin görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak üzere ilave 2 bin Ulusal Muhafızı federal hizmete çağırıyor." ifadelerine yer verdi.

LOS ANGELES BELEDİYE BAŞKANI BASS, TRUMP YÖNETİMİNİ KENTİ "DENEK" OLARAK KULLANMAKLA SUÇLADI

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kentte devam eden düzensiz göçmenlere destek protestoları sırasında ABD yönetiminin Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadelerini konuşlandırmasını eleştirerek Los Angeles'ın "denek" olarak kullanıldığını savundu.

Bass, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Los Angeles'a asker konuşlandırılması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trump yönetiminin "daha önce baskınların, suçluları ve hakkında yakalama kararı olan kişileri bulmaya yönelik olacağını söylediğini" belirten Bass, mevcut durumda yetkililerin insanların iş yerlerine kadar gittiğini söyledi.

Bass, "Bize, tutuklanacak kişilerin bu insanlar olacağı söylenmemişti ve bu, bana kentimizin aslında bir denek gibi kullanıldığı hissini veriyor." eleştirisinde bulundu.