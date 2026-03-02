Trump "Hedefiniz nedir Başkan?" sorusunu yanıtsız bıraktı - Son Dakika
Trump "Hedefiniz nedir Başkan?" sorusunu yanıtsız bıraktı

Trump "Hedefiniz nedir Başkan?" sorusunu yanıtsız bıraktı
02.03.2026 06:18
Trump, İran ile savaşın sürdüğü bir dönemde Beyaz Saray'a dönüşünde "Hedefiniz nedir?" sorusunu yanıtsız bırakarak muhabirleri görmezden geldi; bu tavır dış basında, ABD'nin savaş stratejisinin ve nihai hedefinin belirsizliği üzerinden geniş yankı uyandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile çatışmanın ortasında Beyaz Saray'a dönüşü sırasında "What is your goal, Mr. President?" (Hedefiniz nedir Bay Başkan?) sorusunu cevapsız bırakarak muhabirlerin sorularını görmezden geldi. Bu an dış basında geniş yankı bulurken, Trump'ın İran politikasının belirsizliğini ve gerilimli atmosferi bir kez daha gözler önüne serdi.

TRUMP'IN İRAN POLİTİKASI NETLEŞMİYOR

Trump yönetimi, İran'ı hedef alan askeri operasyonların sürdürülmesi konusundaki kararlılığını korurken diplomatik çıkışlara dair net bir açıklama yapmadı. Bu yaklaşım, Beyaz Saray'a dönüş anında sorulan "ABD'nin İran'daki nihai hedefi nedir?" sorusuna yanıt vermeyerek bir kez daha gündeme taşındı.

Trump'ın İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tutumu, son haftalarda yoğun askeri ve diplomatik tartışmaların odağında. ABD ve İsrail'in koordineli saldırıları sonrası Beyaz Saray, İran'la doğrudan diplomatik görüşmeler yerine askeri baskıyı önceliklendirdiğini belirtiyor. Bu da Trump'ın İran'a karşı izlediği stratejinin basın tarafından sorgulanmasına yol açıyor.

DIŞ BASINDA YANKI: BELİRSİZLİK VE ELEŞTİRİ

Uluslararası medya kuruluşları, Trump'ın İran politikasına ilişkin belirsiz açıklamalarını ve basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmasını ele alıyor. Bazı yorumlarda, Başkan'ın İran'a yönelik askeri operasyonları sürdürürken stratejik hedefleri açıklamaktan kaçındığı, bunun da hem ulusal hem de uluslararası arenada sorgulamalara neden olduğu vurgulanıyor.

BÖLGESEL GERİLİM SÜRÜYOR

Bu gelişme, İran ile ABD arasındaki tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemde yaşanıyor. Trump yönetimi operasyonların devam edeceğini belirtirken, taraflar arasındaki çelişkili açıklamalar ve medya ile ilişkilerdeki gerginlik uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya

