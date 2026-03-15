Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

15.03.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İsrail ve İran arasında süren savaşın 16. gününde İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında 108 kişi yaralanırken, Irak'taki ABD'ye ait Victory Base üssüne düzenlenen saldırıda FPV tipi taarruz dronu savunma sistemlerini ilk kez aşmayı başardı.

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş 16. gününe girerken Orta Doğu'da çatışmaların şiddeti artıyor. İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sürerken, Irak'ta ABD üssüne yönelik gerçekleştirilen İHA saldırısına ait görüntülerin Hizbullah tarafından paylaşılması bölgede gerilimi daha da yükseltti.

İSRAİL'DE 100'DEN FAZLA YARALI

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran'ın son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 108 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, yaralanmaların nedenine ilişkin detay paylaşmazken, İran ile çatışmaların başladığı 28 Şubat'tan bu yana aralarında askerlerin de bulunduğu toplam 3 bin 195 kişinin hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Açıklamada, yaralılardan 81'inin tedavisinin halen sürdüğü aktarıldı.

İSRAİL ORDUSU: GENİŞ ÇAPLI SALDIRI BAŞLATTIK

İsrail ordusu (IDF), İran'a yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı dalgası başlattığını duyurdu. IDF tarafından yapılan resmi açıklamada, operasyon kapsamında İran'ın "terör rejimi altyapılarına" yönelik çok sayıda hedefin vurulduğu ifade edildi.

SAVAŞTA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD'ye ait Victory Base üssüne yönelik saldırıya ait insansız hava aracı görüntüleri Hizbullah tarafından paylaşıldı. Al Jazeera'nın aktardığı bilgilere göre söz konusu saldırıda FPV tipi taarruz dronu ABD savunma sistemlerini aşmayı ilk kez başardı. Bu gelişmenin savaşın seyrine ilişkin yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:23:44. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.