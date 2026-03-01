Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır - Son Dakika
Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney\'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır
01.03.2026 17:50
ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği konuşmasıyla gündem olan Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'den beklenmedik bir açıklama geldi. Şerif, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin uluslararası hukukun bir ''ihlal''i olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği konuşmasıyla uluslararası gündeme oturan Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şerif, Hamaney'in öldürülmesini uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

"HUKUK DIŞI BİR UYGULAMA"

Şerif, düzenlediği basın toplantısında, "Uluslararası hukuk ve egemen devletlerin meşru liderlik yapıları, böyle keyfi ve silahlı müdahalelerle bozulmamalıdır. Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır" dedi. Pakistan'ın bölgesel istikrar ve barıştan yana olduğunu belirten Şerif, gerilimi artıran askeri operasyonların yerine diplomasi ve diyalog çağrısı yaptı.

BÖLGESEL GERİLİM ARTIYOR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hamaney'in ölümü, Orta Doğu'daki savaş riskini ciddi şekilde artırdı. İran, misilleme saldırılarına devam ederken İsrail ve ABD üsleri karşılıklı hedef alındı. Bölgede hipersonik füzelerin sahada kullanılması, hava savunma sistemlerinin aktif hale getirilmesi ve siviller için tahliye süreçleri gündeme geldi.

Bu gelişmelerin ardından diplomatik kanallarda ateşkes çağrıları yükseldi. Şerif'in açıklaması, gerilimin tırmandığı bir dönemde resmî bir devlet liderinden gelen sert uluslararası hukuk vurgusu olarak öne çıktı.

Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren isim, Hamaney'in öldürülmesine bakın ne yorum yaptı

TRUMP'A 'BARIŞ ÖDÜLÜ' ADAYLIĞI

Hatırlanacağı üzere Şehbaz Şerif, geçtiğimiz ay Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini açıklayarak şaşırtmıştı. Bu adımın arka planında, Trump'ın uluslararası krizlere yönelik müdahale ve diplomasi yaklaşımının takdir edildiği belirtilmişti. Ancak Şerif'in Hamaney'in öldürülmesini hukuka aykırı bulduğunu açıklaması, Pakistan'ın bölgesel olaylara ilişkin bağımsız bir dış politika duruşu sergileme çabasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası aktörler de zaman zaman askeri operasyonların sınırlandırılması ve diyalog çağrısı yaptı. Şerif'in açıklaması, bu çabalara diplomatik bir destek olarak okunuyor. Uzmanlar, Pakistan'ın bu tür açıklamalarla hem bölgesel güvenliğe dikkat çektiğini hem de uluslararası hukuka verdiği önemi vurguladığını belirtiyor.

Uluslararası İlişkiler, Ayetullah Ali Hamaney, Donald Trump, Pakistan, Politika, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

