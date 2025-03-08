Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak

Geniş Video İzle

Filistin destekçisi "Palestine Action" adlı grup, ABD Başkanı Donald Trump'ı, kendisine ait İskoçya'daki Turnberry Golf Sahası'na "Gazze satılık değil" yazarak protesto etti.

08.03.2025 20:13  Güncelleme: 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'a ait İskoçya'daki golf sahasında protesto düzenleyen "Palestine Action" grubu, sahadaki çim alana "Gazze satılık değil" yazmasının ardından, bölgedeki binayı kırmızıya boyadı.

TRUMP'IN GOLF SAHASINA "GAZZE" YAZILARI YAZDILAR

Sahanın girişindeki duvarlara Trump'ı protesto eden yazılar yazan eylemciler, ABD Başkanı'nın Gazze'ye yönelik politikalarını eleştirdi. Yazılar arasında, "Özgür Filistin" ve "Özgür Gazze" ifadeleri yer aldı. Grup, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Trump, Gazze'ye kendi mülküymüş gibi davranıyor ancak kendi mülkünün de ulaşılabilir olduğunu bilmeli." ifadesini kullandı.

Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak

Açıklamada, "ABD yönetimi, İsrail'e silah sağlamaya ve Gazze'de etnik temizlik planları yapmaya devam ettikçe bu duruma kayıtsız kalınmayacaktır. Filistin, Filistinlilere aittir." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak

TRUMP'IN GAZZE İLE İLGİLİ PLANLARI

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti. Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu belirten Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. ABD Başkanı Trump, ayrıca "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak
Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak
Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak
Trump\'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak
Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Filistin, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • güvenlik güvenlik:
    Güneş Batı'dn doğuyorrrr!!! Müslüman ülkeler uyumaya devam... 19 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    trampa parmak atın 12 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    ama trump parayla satın alınabılıyorlar 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Suriye’de Şara’nın şakası yok Ülkeyi karıştıran Esad’a çağrısı zehir zemberek Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
16:55 Suriye’de Şara’nın şakası yok Ülkeyi karıştıran Esad’a çağrısı zehir zemberek Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
08:15 Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
08:00 Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 22:28:48. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.