Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump\'ın tehdidine olay yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, ABD'nin askeri üsleri konusunda İspanya ile yaşanan tartışmaya değinerek Madrid yönetimine tepki gösterdi.
İspanya'nın üslerin kullanılamayacağı yönünde bir tutum sergilediğini savunan Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez" dedi.
Trump, İspanya ile ticari ilişkilerin kesilmesi için Hazine Bakanı Scott Bessent'e talimat verdiğini belirterek, "İspanya şu an berbat durumda. Hazine Bakanı Scott Bessent'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim" ifadelerini kullandı. Trump, Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail'e daha fazla destek vermesi gerektiğini de dile getirdi.
Trump'ın İspanya'yı tehdidinin ardından Başbakan Pedro Sanchez ilk kez konuştu. İspanyol lider, "İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak" dedi.
