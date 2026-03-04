Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt - Son Dakika
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt

Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump\'ın tehdidine olay yanıt
04.03.2026 11:32  Güncelleme: 11:58
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump\'ın tehdidine olay yanıt
ABD Başkanı Trump "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez" tehdidinin ardından Hazine Bakanı'na tüm ticari ilişkileri kesme talimatı verdi. Trump'ın tehdidine ilk kez yanıt veren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez "İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, ABD'nin askeri üsleri konusunda İspanya ile yaşanan tartışmaya değinerek Madrid yönetimine tepki gösterdi.

TRUMP: İSTERSEK ÜSLERİNİ KULLANABİLİRİZ

İspanya'nın üslerin kullanılamayacağı yönünde bir tutum sergilediğini savunan Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez" dedi.

HAZİNE BAKANINA TALİMAT VERDİ

Trump, İspanya ile ticari ilişkilerin kesilmesi için Hazine Bakanı Scott Bessent'e talimat verdiğini belirterek, "İspanya şu an berbat durumda. Hazine Bakanı Scott Bessent'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim" ifadelerini kullandı. Trump, Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail'e daha fazla destek vermesi gerektiğini de dile getirdi.

İSPANYA BAŞBAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Trump'ın İspanya'yı tehdidinin ardından Başbakan Pedro Sanchez ilk kez konuştu. İspanyol lider, "İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • pzrdbfn5ff pzrdbfn5ff:
    Doğru söylemiş 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
