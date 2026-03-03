Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak - Son Dakika
03.03.2026 05:28
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyon kapsamında 6 ABD askerinin hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump "ABD personelinin ölümüne vereceğimiz yanıtı çok yakında göreceksiniz. İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptığı açıklamada, İran'a yönelik askeri operasyon kapsamında 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri, yakınlarına bilgi verilmesinin ardından 24 saat boyunca açıklanmayacak.

Pazartesi gecesi Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki ABD Büyükelçiliği'ne iki insansız hava aracı saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre binada küçük çaplı maddi hasar meydana geldi ve sınırlı bir yangın çıktı.

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN NET MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump, NewsNation'a yaptığı açıklamada misillemenin yakında netleşeceğini söyledi. Kara gücü gönderilmesinin ise gerekli olmayabileceğini belirtti.

"ONLARA ÇOK BÜYÜK ZARAR VERİYORUZ"

"Onlara çok büyük zarar veriyoruz. Çok ciddi zararlar veriyoruz" diyen Trump, İran'daki hedeflerine ulaşmanın zaman meselesi olduğunu ifade etti.

"Çok şey biliyorum ve hedefe ulaşıldığında bunu kesinlikle anlayacağım. Çok yaklaştık. Büyük zarar veriyoruz, onları ciddi şekilde geriye götürüyoruz" dedi.

İRAN'DA KONTROL KİMİN ELİNDE?

Başkan, operasyonların "takvimin önünde" ilerlediğini belirterek nükleer silahlar ve füzelerle ilgili verilen hasara dikkat çekti. İran'da şu anda kontrolün kimde olduğu sorusuna Trump, NewsNation'a "Bunu çok yakında öğreneceksiniz" yanıtını verdi.

"İNSANLAR HOŞLANSA DA HOŞLANMASA DA SAVAŞIN DOĞASI BU"

ABD içindeki ya da Amerikan hedeflerine yönelik olası saldırılar konusunda endişeli olup olmadığı sorulduğunda ise Trump, "Hayır, bu savaşın bir parçası. İnsanlar hoşlansa da hoşlanmasa da savaşın doğası bu" dedi.

İRAN SALDIRILARINI ARTIRIYOR

Orta Doğu genelinde çatışmalar genişlerken İran da saldırılarını artırıyor; füze atışları gerçekleştiriyor ve milis güçleri çatışmaya dahil ediyor. İsrail ve ABD güçleri ise İslam Cumhuriyeti sınırları içindeki hedeflere saldırılar düzenliyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de pazartesi günü yaptığı açıklamada, hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği operasyonların, İran'ın yıllardır ABD ordusunu ve Amerikan çıkarlarını dünya genelinde hedef almasına yanıt niteliği taşıdığını söyledi.

Donald Trump, Operasyon, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

  • Yusuf Çakmak Yusuf Çakmak:
    yemez ki kara harekatı hey yavrum hey. anca havadan vurur kaçarsınız . 101 2 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    saha raporları abd ve İsrail'in büyük hezimet yaşadığını gösteriyor. İslam'ın İzzettini koruyan direniş erlerine SELAM OLSUN. 85 1
  • zeki69 zeki69:
    girsene karadan Meydan okuyunca süper güçsünya hadi gir 78 1 Yanıtla
  • Aydın Aydın:
    Ne oldu yemedimi 64 2 Yanıtla
  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    eyyy Amerika Kendine gel 46 1 Yanıtla
  • 123612e6 123612e6:
    2026 hitleri gerçekten 3 Dünya Savaşı'na doğru putin de söylüyor.Kimse dur diyemiyor duruma göre 11 1 Yanıtla
