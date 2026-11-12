Trump, İran ile anlaşmaya gerek görmediğini Hürmüz'e atıf yaparak açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, İran ile anlaşmaya gerek görmediğini Hürmüz'e atıf yaparak açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma yapılmasına gerek olmadığını söyleyerek Hürmüz Boğazı'na dikkat çekti. Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'e Demokratların yönettiği eyaletlerdeki yolsuzluk ve suçlarla ilgilenme talimatı verdiğini de belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşmaya ihtiyaçları olmadığını belirterek, "O günler çoktan geride kaldı. Paraları, yüz milyarlarca dolarları bizde ve boğazları da bizim kontrolümüzde" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a ve Demokratların yönettiği eyaletlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran ile anlaşma yapmalarına gerek olmadığını savunan ve Hürmüz Boğazı'na atıfta bulunan Trump, "İran ile bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geride kaldı. Paraları, yüz milyarlarca dolarları bizde ve boğazları da bizim kontrolümüzde" ifadelerini kullandı.

VANCE'E YOLSULLUK TALİMATI

Paylaşımında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e verdiği talimata da değinen Trump, Vance'den ülke genelinde Demokratların yönettiği şehir ve eyaletlerde yaşanan büyük çaplı yolsuzluk ve suç olaylarına tüm dikkatini vermesini istediğini kaydetti. Minnesota, California, Illinois ve daha pek çok 'mavi eyalet'in kötü yönetilen, yozlaşmış birer 'felaket' olduğunu öne süren Trump, her ay milyarlarca doların çalındığını iddia etti.

Trump, bu büyük ölçekli suç faaliyetlerinin düzeltilmesiyle bütçenin hızla dengelenebileceğini belirterek, "Yolsuzluk, Demokrat liderlerin kanında var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA
Orta DoğuDiplomasiPolitikaEkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
Jennifer Lopez’den yeni şarkısını ilk kez tanıttı Jennifer Lopez'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok Büyük organizasyon iptal edildi Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi
Bir zamanlar Haaland’ı gölgede bırakmıştı Şimdi bakın nerede Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede
16:46
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
16:31
Trump: İran ile anlaşmaya gerek yok, paraları da bizde boğazları da
Trump: İran ile anlaşmaya gerek yok, paraları da bizde boğazları da
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:49:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Trump, İran ile anlaşmaya gerek görmediğini Hürmüz'e atıf yaparak açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android