Trump, İran ile Görüşmelere Açık

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilecek müzakerelerde bir ilerleme kaydedilmesi halinde, İranlı üst düzey liderlerle görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, bir Amerikan gazetesine verdiği mülakatta, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Müzakerelerin sonuçsuz kalabileceği yönündeki şüpheleri göz ardı eden Trump, görüşmelerin planlandığı gibi yapılacağını belirterek, "Bu noktada kimsenin oyun oynadığını düşünmüyorum" dedi. Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Danışman Jared Kushner'in görüşmelere hazırlık amacıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmek üzere ABD'den ayrıldığını doğrulayarak, heyetin bu akşam saatlerinde İslamabad'da olacağını kaydetti.

ABD-İran ateşkesinin sona ermesine 2 gün kala görüşmelerin aciliyet taşıdığına dikkat çekilen mülakatta Trump, görüşmelerde bir ilerleme sağlanması durumunda İranlı yetkililerle masaya oturmaya açık olduğunu ifade etti. Trump, "Eğer görüşmek isterlerse benim için hiçbir sorun yok, çok yetenekli isimlerimiz var ama onlarla görüşmek benim için sorun değil" değerlendirmesinde bulundu.

Müzakerelerin merkezinde tartışmaya kapalı tek bir talebin yattığını vurgulayan Trump, İran'ın nükleer silah elde etme arayışından tamamen vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Trump, "Nükleer silahlardan kurtulmalılar. Her şey bu kadar basit. Nükleer silah olmayacak" ifadelerini kullandı. İran'ın bu şartlara uyması halinde potansiyeline ulaşabileceğini belirten Trump, "Harika bir ülke olabilir, gerçekten olabilir" dedi.

Öte yandan Trump, Tahran yönetiminin anlaşmayı reddetmesi veya ateşkes süresi dolarken görüşmelerin tıkanması halinde İran'ın ne gibi sonuçlarla karşılaşabileceği konusunda ise net bir detay vermekten kaçındı. ABD'nin İran'a ait gemilere el koymak gibi önlemleri artırıp artırmayacağı sorusuna yanıt veren Trump, "Şu an sizinle bu konuya girmek istemiyorum. Ne olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Sonuçları pek iyi olmaz" açıklamasını yaptı.