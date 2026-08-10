Trump: İran'la sessiz müzakere yürütüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan askeri ve siyasi krizde yeni bir saldırı dalgası başlatmak yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasına ağırlık veren bir stratejiye geçildiğinin sinyalini verdi. Axios'a konuşan Trump, Tahran ile yürütülen süreci bir "satranç oyununa" benzetirken; İran tarafı ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye ağır şartlar sundu.

AXIOS'A KONUŞAN TRUMP: YARIM BİR MÜZAKERE SÜRECİNDEYİZ

ABD merkezli haber sitesi Axios'a kısa bir telefon röportajı veren Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Haberde, Trump'ın yeni bir askeri saldırı dalgası başlatmak yerine ekonomik baskı mekanizmalarını devreye sokma eğiliminde olduğu vurgulandı.

İran ile temasları fazla büyütmeden yürüttüklerini belirten ABD Başkanı, Tahran yönetiminin ekonomik açıdan çok zor bir süreçten geçtiğini savundu. Trump, röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Onlarla yarım bir müzakere sürecindeyiz. Sadece yüksek enflasyonlarını ve parasız kalmış olmalarını gözlemliyoruz. İran'ın askerlerine ödeme yapacak kaynakları dahi kalmadı."

Uyguladıkları deniz ablukasının Tahran'ın içindeki ekonomik krizi daha da derinleştirdiğini öne süren Trump, ham petrolün varil fiyatının 75 doların biraz üzerinde seyretmesinin, savaşın ABD'li tüketiciler üzerindeki olumsuz etkilerini hafiflettiğini dile getirdi. Sürecin gidişatını bir oyuna benzeten Trump, "Her şey yoluna girecektir. Her şey her zaman yoluna girer, bu tıpkı bir satranç oyunu gibi" açıklamasını yaptı.

İRAN VE UMMAN HÜRMÜZ İÇİN MASADA

ABD cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, diplomasi trafiğinin bir diğer ayağı Umman üzerinden yürütülüyor. İran Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Umman ile Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz trafiğinin yeniden sağlanmasına yönelik yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiğini duyurdu. İki ülkenin yakın zamanda konuya ilişkin ortak bir bildiri yayımlaması bekleniyor.

TAHRAN'DAN ABD'YE HÜRMÜZ İÇİN AĞIR ŞARTLAR

Diplomatik temaslar sürerken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir ise Hürmüz Boğazı'nın geçişlere yeniden açılması için Washington yönetiminin "davranışlarını düzeltmesi" gerektiğini vurguladı.

Zülkadir, ABD'nin stratejisini değiştirmesi ve Boğaz'ın açılması için Tahran'ın öne sürdüğü temel koşulları şu şekilde sıraladı: