Trump, İsrail\'in Gazze\'de atacağı adımlar konusunda bir karar vermek zorunda olduğunu söyledi

İskoçya'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ticari ilişkileri görüşmek için bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının Gazze'ye ilişkin sorularını yanıtladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (Solda) ve ABD Başkanı Donald Trump (Sağda)

GAZZE'YE YARDIM GİRİŞİ

Kendisine yöneltilen "İsrail Gazze'ye gıda girmesine izin vermek için daha fazlasını yapmalı mı?" sorusuna doğrudan yanıt vermeyen Trump, ABD'nin iki hafta önce Gazze'ye gıda için 60 milyon dolar yardımda bulunduğunu, ancak kimsenin bundan bahsetmediğini ve teşekkür etmediğini belirtti.

"EN AZINDAN BİR TEŞEKKÜR ALMAK GÜZEL OLURDU"

Trump, "En azından birilerinin size teşekkür etmesini istersiniz. Başka hiçbir ülke bir şey vermedi. Gazze'ye gıda için 60 milyon dolar verdik." ifadelerini kullandı. Avrupa ülkelerinin hiçbirinin yardımda bulunmadığını savunan Trump, "Kimse de 'çok teşekkür ederiz' demedi. En azından bir teşekkür almak güzel olurdu." diye konuştu.

GAZZE'DE AÇLIKTAN ÖLEN ÇOCUKLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİĞİNDE NE HİSSETTİ?

Gazze'de açlıktan ölen çocukların görüntülerini izlediğinde ne hissettiği sorulduğunda ise Trump, "Bu korkunç bir şey. Çocukları gördüğümde ve özellikle son birkaç haftadır gördüğüm görüntülerde, insanlar yiyecek çalıyor, para çalıyor, silah çalıyor. Her şeyi çalıyorlar. Tam bir karmaşa. Her yer berbat durumda." dedi.

"İSRAİL BİR KARAR VERMEK ZORUNDA KALACAK"

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki İsrailli esirlere de değinerek, İsrailli ailelerin, ölen esirlerin cesetlerinin iade edilmesini beklediği, bu ailelerden bazılarıyla bir araya gelerek onları dinlediğini aktardı. Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biliyorsunuz, geçen gün (İsrail ile Hamas) rutin bir görüşme yaptılar ve birdenbire sertleştiler. (Hamas) Onları (esirleri) geri vermek istemiyorlar ve bu yüzden, İsrail bir karar vermek zorunda kalacak. Ben ne yapacağımı biliyorum, ama bunu söylemenin uygun olmadığını düşünüyorum, ancak İsrail bir karar vermek zorunda kalacak."