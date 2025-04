Trump, İsrail'in İran'a Saldırı Planını Reddetti

(ANKARA) - ABD merkezli The New Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırı planını reddettiğini ileri sürdü. Habere göre; ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer programını sınırlamak amacıyla bir anlaşma müzakere etmeyi tercih etti.

ABD merkezli The New Times, Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ay Washington'u ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırı planı sunduğunu ancak Trump'ın bu seçeneği reddettiğini ileri sürdü.

Habere göre; ABD Başkanı İran'ın nükleer programını sınırlamak amacıyla bir anlaşma müzakere etmeyi tercih ederek, iki ülke arasında ilki geçen hafta Umman'da gerçekleşen görüşmeleri başlattı.

Haberde, İsrail'in saldırı planlarının ABD askeri desteği olmadan gerçekleştirilemeyeceği ve Trump'ın kabinesi içinde yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle bu planlara destek vermeme kararı aldığı belirtiliyor. Ayrıca Netanyahu'nun, saldırının en geç gelecek ay gerçekleşmesi için baskı yaptığı ifade ediliyor.