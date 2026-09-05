Trump: Kazma Dağı nükleer tesisini çok yakında vurabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Kazma Dağı nükleer tesisini yakında vurabileceğini belirterek, iki ülke arasındaki askeri gerilimi 'önemsiz bir mesele' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Tahran yönetimiyle yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Washington'ın İran'ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir kısmını taşıdığını öne sürdüğü Natanz zenginleştirme tesisi yakınlarındaki 'Kazma Dağı' (Pickaxe Mountain) yer altı nükleer tesisinin hedef alınabileceğini bildirdi. Bölgeye yönelik olası operasyona değinen Trump, "Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz" dedi.

İran ile yaşanan gerilimin tam kapsamlı bir savaş olmadığını savunan Trump, durumu 'aralıklı askeri çatışma' olarak tanımladı. Sürecin ABD açısından büyük bir tehdit oluşturmadığını iddia eden Trump, "Buna askeri çatışma diyorum çünkü bizim için önemsiz bir mesele, büyük bir şey değil. Saldırılarımızı aralıklı olarak düzenliyoruz. Şu anda savaşmadığımız bir gerçek, ortada bir çatışma yok" ifadelerini kullandı.