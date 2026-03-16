Trump NATO\'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda İran ile devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için NATO müttefiklerinden destek beklediğini dile getirdi.

Körfez petrollerine Avrupa ülkelerinin ABD'den daha fazla bağımlı olduğunu savunan Trump, bu nedenle boğazın açık tutulması konusunda müttefiklerin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için NATO ülkelerinin yardım etmesinin "yerinde olacağını" söyledi.

"ONLAR BİZİM YANIMIZDA OLMUYOR"

Trump, beklediği desteğin gelmeme ihtimaline ilişkin soruya ise sert yanıt verdi. ABD'nin müttefiklerine her zaman destek verdiğini vurgulayan Trump, "Daha önce de söyledim, biz her zaman müttefiklerimizin yanında olduk ama onlar bizim yanımızda olmuyorlar, şimdi de yapacaklarından emin değilim. Eğer Avrupa ve diğer müttefiklerimiz Hürmüz Boğazı'nı açmak için bize destek vermezse NATO'yu çok kötü bir gelecek bekliyor." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca planlanan Çin ziyaretini iptal edebileceğini de söyledi.

"AVRUPA'NIN DAHA FAZLA MAYIN TEMİZLEME GEMİSİ VAR"

Financial Times'ın müttefiklerden nasıl bir destek beklendiğine ilişkin sorusuna Trump, Avrupa'nın ABD'den daha fazla mayın temizleme gemisine sahip olduğunu belirterek bu gemilerin bölgeye gönderilmesi gerektiğini söyledi. Trump, Avrupalı ülkelerden asker desteği de beklediğini dile getirdi.

ABD Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise İran'ın ateşkes istediği iddiasını yineledi. Trump paylaşımında, "İran'ın füze altyapısını hedef alıyoruz. İran çok ciddi şekilde anlaşmak istiyor. Ama hazır olduklarını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ'DE MAHSUR KALAN 600'DEN FAZLA TANKER

Trump daha önce petrol tankerlerine savaş gemilerinin eşlik etmesi seçeneğini gündeme getirmişti. Ancak bölgede savaşın başlamasından bu yana mahsur kalan 600'den fazla petrol tankerinin tahliye edilmesinin aylar sürebileceği belirtiliyor. Tankerlerin boğazdan geçebilmesi için hem gemi sahiplerinin hem de sigorta şirketlerinin güvenlik konusunda ikna edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, İran tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmadan tanker trafiğinin normale dönmesinin zor olduğunu ifade ediyor. Dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin sevkiyatının yapıldığı Hürmüz Boğazı ise 28 Şubat'tan bu yana fiilen kapalı durumda.

İRAN'IN SALDIRI RİSKİ ENDİŞE YARATIYOR

Amerikalı askeri yetkililere göre İran, dronlar ve gemisavar füzeleriyle bölgeyi son derece tehlikeli hale getirebilir. Uzmanlar, tanker konvoylarının güvenliği için birden fazla savaş gemisinin eşlik etmesi gerektiğini belirtiyor. Olası bir operasyonda tanker başına iki savaş gemisi veya 5 ila 10 tankerden oluşan bir filoya yaklaşık 12 savaş gemisinin eşlik etmesi gerekebileceği ifade ediliyor. Ancak bu kadar yakın mesafede dron ve füze saldırılarını önlemenin zor olduğu, İran'ın "vur-kaç" saldırılarıyla gemilere ciddi zarar verebileceği değerlendiriliyor. Trump ise Çin, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin operasyona katılmasını umduğunu söyledi.

ÜLKELERDEN FARKLI TEPKİLER GELDİ

Trump'ın çağrısına bazı ülkeler temkinli yaklaşırken bazıları ise operasyona katılmayacağını açıkladı. Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden ismi açıklanmayan bir sözcü, uluslararası deniz yollarının güvenliğinin tüm ülkelerin çıkarına olduğunu belirtti. Sözcü, Trump'ın çağrısının "dikkatle değerlendirileceğini" ifade etti.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokratik Parti'nin politika sorumlusu Kobayaşi Takayuki ise Hürmüz Boğazı'na gemi gönderilmesinin "aşılması son derece zor bir eşik" olduğunu söyledi.

ALMANYA: ASKERİ OPERASYONA KATILMAYACAĞIZ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim kapsamında uluslararası bir askeri operasyona katılmayacağını açıkladı. Wadephul, Almanya'nın çatışmanın aktif bir parçası olmayacağını vurgulayarak, "Yakında bu çatışmanın aktif bir parçası olacak mıyız? Hayır." dedi. Alman hükümetinin bu konudaki tutumunun Başbakan Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından da açık şekilde dile getirildiğini belirtti. Alman Bakan ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin kalıcı şekilde sağlanmasının ancak diplomatik çözüm ve İran ile yürütülecek müzakerelerle mümkün olabileceğini ifade etti.