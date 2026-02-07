Trump, Obama'yı maymun olarak gösteren video için özür dilemeyeceğini açıkladı - Son Dakika
Dünya

Trump, Obama'yı maymun olarak gösteren video için özür dilemeyeceğini açıkladı

Haberin Videosunu İzleyin
Trump, Obama\'yı maymun olarak gösteren video için özür dilemeyeceğini açıkladı
07.02.2026 23:32  Güncelleme: 23:43
Trump, Obama\'yı maymun olarak gösteren video için özür dilemeyeceğini açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı hedef alan ırkçı bir videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Trump, videonun paylaşılması nedeniyle özür dilemeyeceğini, paylaşımı yapan personel hakkında da işlem yapılmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı ve eski ABD Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama'yı maymun olarak tasvir eden ırkçı video nedeniyle özür dilemeyeceğini açıkladı. Trump, videoyu paylaşan personelin de görevden alınmayacağını söyledi.

"VİDEOYU BEN VERDİM, SONUNU FARK ETMEMİŞLER"

Trump, videoyu paylaşan Beyaz Saray çalışanının kovulup kovulmayacağı yönündeki soruya, "Hayır. Videoyu ben verdim, sonunu fark etmemişler" yanıtını verdi.

Özür dileyip dilemeyeceği sorulduğunda ise Trump, "Hayır, bir hata yapmadım" dedi.

VİDEONUN TAMAMINI İZLEMEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Trump, Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, videonun tamamını izlemediğini kabul etti. Trump, "Binlerce şeye bakıyorum. Başlangıcına baktım, sorun yoktu. Kimse bunun sonunun böyle olacağını bilmiyordu" ifadelerini kullandı.

Videonun "Aslan Kral'dan esinlenilmiş" bir içerik olduğunu savunan Trump, paylaşımın "seçmen hileleri" iddiaları açısından güçlü bir mesaj verdiğini ileri sürdü. Trump, Joe Biden'ın 2020 seçimlerini kazandığına ilişkin sonuçları daha önce de defalarca reddetmişti.

BEYAZ SARAY PAYLAŞIMI SAVUNDU

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, PEOPLE dergisine yaptığı açıklamada paylaşımı savundu. Leavitt, videonun "Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet caps'inden alındığını" söyledi.

Leavitt ayrıca, "Lütfen sahte öfkeyi bırakın ve Amerikan halkı için gerçekten önemli olan konulara odaklanın" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM KALDIRILDI, PERSONEL HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

Söz konusu video daha sonra Truth Social'dan kaldırıldı. Beyaz Saray'dan bir yetkili, PEOPLE'a yaptığı açıklamada,

"Paylaşım bir Beyaz Saray çalışanı tarafından yanlışlıkla yapıldı ve kaldırıldı" dedi.

Yetkili, paylaşımı yapan çalışanın kimliği ve görev durumuna ilişkin ayrıntı vermedi.

CUMHURİYETÇİLER BİLE TEPKİLİ

Paylaşım, Cumhuriyetçi Parti içinden de tepki gördü. Senatör Tim Scott, X hesabından yaptığı paylaşımda videonun "sahte" olmasını umduğunu belirterek, "Bu, Beyaz Saray'dan gördüğüm en ırkçı şey" ifadelerini kullandı. Trump'ı 2024 seçimlerinde destekleyen Scott, paylaşımında Trump'a videoyu kaldırma çağrısı yaptı.

Michelle Obama, Barack Obama, Donald Trump, Sosyal Medya, Politika, Medya, Dünya, Son Dakika

