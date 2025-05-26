Rusya, Ukrayna'yı 367 insansız hava aracı ve füzelerle vururken, 2022'den bu yana düzenlenen bu en kanlı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Moskova yönetiminin Ukrayna'ya yönelik son hamlesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ı küplere bindirdi. Rusya lideri Putin'den memnun olmadığını ifade eden Trump "Putin gereksiz yere çok sayıda insanı öldürüyor. Füzeler ve insansız hava araçları hiçbir sebep yokken Ukrayna şehirlerine fırlatılıyor. Ona ne oldu bilmiyorum" diye konuştu.
Putin'i "Tam bir deli" olarak nitelendiren Trump "Onu uzun zamandır tanıyorum, her zaman iyi geçinirim ancak şehirlere roketler gönderiyor ve insanları öldürüyor ve bu durum hiç hoşuma gitmiyor" dedi.
Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarını artırmayı düşünüp düşünmediği sorusuna da yanıt veren ABD Başkanı Trump "Kesinlikle" ifadesini kullandı.
Bu açıklamaların ardından saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Trump Putin'in çıldırdığını ifade ederek "Ben her zaman onun Ukrayna'nın tamamını istediğini söyledim, sadece bir parçasını değil. Belki de bu doğru çıkıyor, ancak bunu yaparsa bu Rusya'nın çöküşüne yol açacak!" dedi.
Son Dakika › Dünya › Trump: Putin gereksiz yere çok sayıda insanı öldürüyor - Son Dakika
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