Dünya

Trump'tan Bad Bunny'nin Super Bowl gösterisine sert tepki

09.02.2026 23:48
Super Bowl devre arası şovunda sahne alan dünyaca ünlü sanatçı Bad Bunny, performansının büyük bölümünü İspanyolca yapması ve verdiği mesajlarla ABD'de yeni bir kültür ve siyaset tartışmasının fitilini ateşledi. Şarkıcıyı sert sözlerle eleştiren ABD Başkanı Donald Trump gösteriyi korkunç, iğrenç ve şimdiye kadar yapılanların en kötülerinden biri olarak nitelendirdi.

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny, 8 Şubat 2026'da oynanan Super Bowl LX'in devre arası şovunda sahne aldı. Gösterinin büyük bölümünü İspanyolca şarkılardan oluşturan Bad Bunny'nin performansı, ABD'de ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

EN SERT ELEŞTİRİ TRUMP'TAN

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Bad Bunny'nin performansını sert sözlerle eleştirdi. Trump, gösteriyi "korkunç", "iğrenç" ve "şimdiye kadar yapılanların en kötülerinden biri" olarak nitelendirirken, performansın "Amerika'nın değerlerine ve büyüklüğüne hakaret" olduğunu savundu.

Trump ayrıca, şovun büyük ölçüde İspanyolca olmasını eleştirerek şarkıların geniş kitleler tarafından anlaşılmadığını, dansların uygunsuz olduğunu ve gösterinin "Amerikan değerlerini yansıtmadığını" ileri sürdü.

Bad Bunny, devre arası gösterisinde Latin kültürüne ve Porto Riko köklerine vurgu yaptı. Sanatçının sahne dili ve müzikal tercihi, bazı muhafazakâr çevreler tarafından ulusal bir etkinlik olan Super Bowl için "uygunsuz" bulunurken, destekleyenler performansı kültürel çeşitlilik ve temsiliyet açısından olumlu değerlendirdi.

SİYASİ VE TOPLUMSAL YANKILAR

Gösteri sonrası sosyal medyada başlayan tartışma kısa sürede siyasete de yansıdı. Bazı muhafazakâr gruplar, Super Bowl gibi ulusal bir organizasyonda bu tarz bir performansın yer almaması gerektiğini savunurken, karşıt görüşler ABD'nin çok kültürlü yapısına dikkat çekti.

Tartışmalar kapsamında, bazı sağcı grupların Bad Bunny'nin performansına tepki olarak "All-American Halftime Show" adı altında alternatif etkinlikler düzenlediği de ABD basınına yansıdı.

YÜZ MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Bad Bunny'nin sahne aldığı devre arası gösterisi, Kaliforniya'daki Levi's Stadium'da oynanan karşılaşma sırasında yayınlandı. ABD'de televizyon ve dijital platformlar üzerinden yaklaşık 135 milyon kişi tarafından izlenen Super Bowl devre arası şovu, dünya genelinde ise yüz milyonlarca izleyiciye ulaştı. Ünlü rapçi Super Bowl müzik tarihinin en çok izlenen devre arası şovuna imza attı.

