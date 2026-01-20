Trump\'tan "Barış Kurulu"na katılmayı reddeden Macron\'a tehdit

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine sıcak bakmadığı ileri sürüldü.
Söz konusu gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump'a soruldu. Bir muhabirin "Macron'un Barış Konseyi'ne katılmayacağını söylemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Trump "Bunu mu söyledi? Kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevden ayrılacak" yanıtını verdi.
Sözlerine devam eden Trump "Eğer düşmanca davranırlarsa, şarapları ve şampanyalarına %200 gümrük vergisi koyarım, o zaman katılır" ifadelerini kullandı.
