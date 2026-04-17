Trump'tan Hizbullah'a Barış Çağrısı
Trump'tan Hizbullah'a Barış Çağrısı

17.04.2026 11:59
Trump, Lübnan'daki ateşkes sonrası Hizbullah'a uyumlu davranması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin ardından yaptığı açıklamada Hizbullah'a seslenerek, "Umarım Hizbullah bu önemli zaman diliminde uyumlu ve iyi davranır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından bölgedeki ateşkes sürecine ve Lübnan'daki son duruma ilişkin paylaşımlarda bulundu. Konuya dair ilk paylaşımında doğrudan Hizbullah'a çağrıda bulunan Trump, barış vurgusu yaparak "Umarım Hizbullah bu önemli zaman diliminde uyumlu ve iyi davranır. Eğer böyle yaparlarsa bu onlar için harika bir an olacak. Artık öldürmek yok. Nihayet barış olmalı!" ifadelerini kullandı.

'LÜBNAN İÇİN TARİHİ BİR GÜN'

Bölgedeki atmosfere dair iyimserliğini dile getirdiği diğer bir paylaşımında ise Trump, "Lübnan için tarihi bir gün olmuş olabilir. İyi şeyler oluyor!" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Güvenlik, Lübnan, Dünya, Son Dakika

