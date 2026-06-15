Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması

Trump\'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması
15.06.2026 16:54
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Trump, Hürmüz Boğazı'ndan petrol yüklü gemilerin güvenli bir şekilde ayrıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, petrol yüklü gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladığını belirterek, gemilerin güney rotasında güvenli bir şekilde ilerlediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği ve petrol sevkiyatına ilişkin bilgi verdi. Gemilerin güvenli rotalar üzerinden seyrettiğini belirten Trump, "Birçoğu petrol yüklü olan gemiler Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı. Tamamen güvenli, emniyetli ve sorunsuz olan güney otoyolu boyunca ilerliyorlar. Ayrıca kullanılabilecek başka rotalar da var!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Denizcilik, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika

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