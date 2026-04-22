Trump'tan İran'a Ateşkes Uzatma
Trump'tan İran'a Ateşkes Uzatma

22.04.2026 10:59
Trump, Pakistan'ın talebi üzerine İran'la ateşkesi uzattığını duyurdu, askeri harekatı durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın talebi üzerine, Tahran yönetiminin anlaşma teklifi sunmasına imkan tanımak amacıyla İran'la mevcut ateşkesi uzattığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in talebi üzerine İran'a yönelik olası bir saldırıyı askıya aldığını bildirdi. İran iç siyasetine ilişkin iddialarda da bulunan Trump, İran hükümetinin şu anda 'ciddi şekilde bölünmüş' olduğunu ve bu durumun kendileri için sürpriz olmadığını savundu. Trump, İranlı liderler ve temsilciler birleşerek ortak bir anlaşma teklifi sunana kadar askeri harekatı durdurduğunu ifade etti.

Saldırı kararının beklemeye alınmasına rağmen bölgedeki askeri tedbirlerin gevşetilmeyeceğinin altını çizen Trump, Amerikan ordusuna ablukayı sürdürmesi ve tüm yönlerden operasyona hazır kalması talimatını verdiğini belirtti. Trump, İran tarafının beklenen teklifi sunup görüşmeler 'şu veya bu şekilde' bir sonuca ulaşana kadar ateşkesin uzatılacağını kaydetti.

Kaynak: DHA

