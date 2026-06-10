Trump\'tan İran\'a Sert Mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakere fırsatını kaçırdığını belirterek, "Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmekte çok geç kaldılar, şimdi bedelini ödemek zorunda kalacaklar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran ordusu tam bir karmaşa içinde. Donanma ve Hava Kuvvetleri gibi ordunun büyük bir kısmı artık mevcut bile değil, tamamen yenildiler. İran sadece laf üretiyor, icraat yok. Orta Doğu'nun kabadayısı öldü. Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmekte çok geç kaldılar, şimdi bedelini ödemek zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.