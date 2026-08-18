Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan İran Açıklaması

Trump\'tan İran Açıklaması
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Trump, İran ile müzakere olmadığını ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının sürdüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen ya da planlanan herhangi bir müzakere bulunmadığını ve deniz ablukasının eksiksiz şekilde sürdüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile yürütülen süreç ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tahran yönetimiyle temas kurulduğu yönündeki iddialara değinen Trump, "İran ile yürütülen veya planlanan herhangi bir görüşme ya da müzakere bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki askeri tedbirlerin devam ettiğini vurgulayan Trump, "Deniz ablukası tüm gücüyle ve etkisiyle yürürlüktedir" değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğine de değinen Trump, "Hürmüz Boğazı açık ve operasyonel durumdadır. Tüm deniz mayınları temizlenmiş veya imha edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Donald Trump, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika

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