Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan İran Açıklaması

Trump\'tan İran Açıklaması
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Trump, İran'ın çöküşte olduğunu savunarak, görüşme talebinin onlardan geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 'çökmekte olan bir ülke' olduğunu savunarak, "Görüşmek isteyen ben değilim, onlar. Hatta anlaşma yapmak için yalvarıyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fox News muhabiri Jonathan Hunt'ın İran ile ilgili hazırladığı habere tepki gösterdi. Hunt'ın haberini 'hatalı' olarak niteleyen Trump, "Görüşmek isteyen ben değilim, onlar. Hatta bir anlaşma yapmak için yalvarıyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca İran'ın 'çökmekte olan bir ülke' olduğunu iddia eden bir paylaşımda daha bulundu.

Kaynak: DHA

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