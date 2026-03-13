Trump\'tan İran Futbol Takımı\'na Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendi hayatları ve güvenlikleri için orada olmalarının uygun olduğunu düşünmüyorum" dedi.

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, önceki gün ülkesinin 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını açıklamıştı.