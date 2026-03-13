Trump'tan İran Futbol Takımı'na Uyarı - Son Dakika
Trump'tan İran Futbol Takımı'na Uyarı

Trump\'tan İran Futbol Takımı\'na Uyarı
13.03.2026 11:26
Trump, İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılmasını hayat ve güvenlik açısından uygun bulmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendi hayatları ve güvenlikleri için orada olmalarının uygun olduğunu düşünmüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hoş geldi ama kendi hayatları ve güvenlikleri açısından orada olmalarının uygun olduğunu gerçekten düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, önceki gün ülkesinin 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Trump'tan İran Futbol Takımı'na Uyarı - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'tan İran Futbol Takımı'na Uyarı - Son Dakika
