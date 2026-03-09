Trump'tan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim - Son Dakika
Trump'tan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim

09.03.2026 18:36  Güncelleme: 18:54
İran'da yeni dinli lider olarak Ali Hamaney'in seçilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk yorum geldi. Trump, "Mücteba Hamaney'in seçilmesinden memnun değilim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney için, "Onun seçilmesinden memnun değilim." açıklamasını yaptı.

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurdu. Trump'tan Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum geldi. Trump, "Mücteba Hamaney'in seçilmesinden memnun değilim" ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ" DEMİŞTİ

Trump, henüz İran'ın yeni dini lideri belli olmadan önce yaptığı açıklamada ise, "İran'da en olası halef Mücteba Hamaney ama bu kabul edilemez. Hamaney'in politikalarını devam ettirecek ve ABD'yi 5 yıl sonra savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mücteba Hamaney

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Mücteba Hüseyni Hamaney 17 Eylül 1969'da Meşhed kentinde doğdu. ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta hava saldırısıyla öldürülen eski İran lideri Ali Hamaney'in ikinci oğlu olan Mücteba Hamaney, 1979 yılında ailesinin Tahran'a taşınmasından sonra dini eğitimine Kum'daki İslam ilimler okulunda devam ederek, ileri düzeyde fıkıh ve usul eğitimi aldı.

Bazı dini otoriteler ve babası tarafından verilen "harici dersler" şeklinde nitelendirilen "içtihat dersleri müderrisliği" eğitimi de alan Hamaney, daha sonra bu dersleri okutan kişiler arasında yer aldı. Şii mezhebine göre, İslami ilimlerin en üst seviyesi kabul edilen bu eğitimi alan kimselerin artık kimseyi taklit etmesine gerek görülmüyor ve müçtehit olarak kabul ediliyor.

Mücteba Hamaney, İran-Irak Savaşı (1980-1988) sırasında İran'ın silahlı gücü Besic'in gönüllü bir üyesi olarak cephede bulundu.

Resmi bir görevi olmamasına rağmen 2000'lerin ortalarından itibaren hem ulusal hem de uluslararası medyada Mücteba adı daha fazla duyulmaya başlandı.

Bazı analistler, dolaylı etkisine dikkati çekerek, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bazı komutanlarıyla ilişkileri olduğunu, 2005 ve 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rol aldığını ve bazı atamalar ile siyasi koordinasyonlar üzerinde etkili olduğunu ileri sürdü.

Son yıllarda medyada, babasının halefi olarak sıkça gündeme getirilen Mücteba Hamaney'in kamuoyuna yansıyan, kişisel hayatı hakkında sınırlı bilgi var. Mücteba Hamaney, genellikle medyadan uzak bir yaşam sürdü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • zeki69 zeki69:
    sen memnun olman için sana petrolün akması gerek 44 2 Yanıtla
    1234 1234:
    yani bana petrol lazim dini lider değil demek istiyor 22 1
  • adem sen adem sen:
    İranın amacıda seni memnun etmek değildi sarı civciv 36 0 Yanıtla
  • CAFER KARTAL CAFER KARTAL:
    Kendi senatosundan birini mi bırakmayı düşünüyor aceba 28 0 Yanıtla
  • ismail akca ismail akca:
    Çok üzüldüm gerçekten.Hemen değiştirelim. 25 0 Yanıtla
  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Senana 8 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
