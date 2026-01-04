Trump\'tan Maduro\'nun yerine gelen Rodriguez\'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in "Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyebileceğini" iddia etti. Trump, "Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki siyasi belirsizlikle ilgili yaptığı son açıklamada, ülkenin geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez'i tehdit etti.
The Atlantic dergisine verdiği bir mülakatta konuşan Trump, yaptığı açıklamada, "Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin. Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyebilir" ifadelerini kullandı. Trump, şu anda New York'ta hapsedilen Nicolás Maduro'ya işaret ederek, Rodríguez'in Maduro'nun yakalanmasına yol açan ABD askeri müdahalesini meydan okurcasına reddetmesini hoş görmeyeceğini açıkça belirtti.
Trump, ayrıca "Biliyorsunuz, orada yeniden yapılanma, rejim değişikliğine derseniz deyinşu ankinden daha iyidir. Daha kötü olamaz" dedi.
Trump, Venezuela'da düzenlenen askeri operasyonun ardından ABD'nin ülkeyi "bir grupla birlikte" yöneteceğini de söyledi. Trump, ABD'nin Venezuela'da asker konuşlandırmaktan çekinmediğini belirterek, "Sahada asker bulundurmaktan korkmuyoruz" dedi.
ABD Başkanı ayrıca "Dün gece de çok üst düzey bir şekilde sahadaydık. Bu operasyonu boşuna yapmadık. Çok tehlikeli bir saldırıydı ve çok daha kötü sonuçlanabilirdi" dedi.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya yönelik açıklamalarını da yineleyen Trump, Petro'yu kokain üretimi ve sevkiyatıyla suçladı. Trump, "Kokain üretiyorlar ve bunu ABD'ye gönderiyorlar. Bu yüzden arkasını kollamak zorunda" ifadelerini kullandı.
Grönland'ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğu ve adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını yeniden gündeme getiren Trump, "Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Trump, Danimarka'ya ait olan Grönland'in "Rus ve Çin gemileriyle çevrili" olduğunu iddia etti.
ABD, Venezuela'ya düzenlediği saldırılar sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i "yargılanmak üzere" ABD'ye kaçırmıştı.
Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ise, ülkesinin ABD'ye boyun eğmeyeceğini ve Venezuela'nın tek liderinin Maduro olduğunu söylemişti.
Venezuela Yüksek Mahkemesi, Maduro'dan boşalan koltuğa geçici olarak geçecek ismin Delcy Rodriguez olduğunu açıklamıştı.
Venezuela Savunma Bakanı Lopez, daha sonra ordu adına okuduğu bildiride, "Yüksek Mahkeme kararıyla Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı olarak tüm yetkileri, görevleri ve sorumlulukları üstlenmek üzere atandı ve bu atama Olağanüstü Hal Kanunu ve Ulusal Güvenlik Kanunu'na tam uyum içinde gerçekleştirilmiştir" demişti.
Baskın sonrası düzenlenen basın toplantısında Trump, Rodríguez'in ABD ile çalışmaya istekli olduğunu söylediğini ve bunun Venezuela'yı geçici olarak "yönetmesine" imkân sağlayacağını dile getirmişti.
