Trump\'tan Rusya\'nın G7\'ye Dönüşü İçin Çağrı

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın yeniden G7'ye kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde Rusya ile değerlendirmede bulundu. Trump, Rusya'nın Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7'ye yeniden kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından Rusya'nın G7'den çıkarılmasını yanlış bulduğunu kaydeden Trump, "Onları geri almayı çok isterim. Bence onları çıkarmak bir hataydı. Mesele Rusya'yı sevmek ya da sevmemek değil, söz konusu olan G8 idi" dedi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de masada olmayı istediğini düşündüğünü aktararak, "Büyük ihtimalle G8 olsaydı Ukrayna ile bu sorun yaşanmazdı ve ben başkan olsaydım Rusya, Ukrayna'ya asla saldırmazdı" ifadelerini kullandı.