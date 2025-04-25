Trump\'tan Rusya\'ya Saldırı Sert Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıdan 'memnun' olmadığını belirtti.

Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarından memnuniyet duymadığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların "gereksiz ve zamanlamasının kötü" olduğunu vurguladı. Trump, açıklamasında "Vladimir, dur! Haftada 5 bin asker ölüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişinin öldüğü ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.