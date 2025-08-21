Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı

Trump\'tan Rusya\'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
21.08.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önce Rusya Devlet Başkanı Putin ardından Ukrayna lideri Zelenski ile yüz yüze görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı veren Trump, "İşgal edilen, işgal eden ülkenin topraklarına saldırmadan savaşı kazanması çok zor, hatta imkansız" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için diplomatik çabalar devam ederken, gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Donald Trump yeni bir açıklama yaptı. Trump, üstü kapalı olarak Rusya'ya "saldırı" mesajı verdi.

TRUMP: İŞGAL EDİLEN ÜLKE SALDIRMADAN SAVAŞI KAZANAMAZ

Trump yaptığı açıklamada, savaşın bitmesi için işgal eden ülkeye saldırmanın şart olduğunu söyleyerek Rusya'yı işaret etti. Trump, "İşgal edilen, işgal eden ülkenin topraklarına saldırmadan savaşı kazanması çok zor, hatta imkansız" ifadelerini kullandı.

TRUMP, ZELENSKİ VE AVRUPALI LİDERLERİ AĞIRLAMIŞTI

Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

ALASKA'DA TRUMP-PUTİN ZİRVESİ

Trump ile Putin, geçtiğimiz hafta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren bir toplantı yapmıştı. Trump, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı 'saldırı' mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:55:32. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.