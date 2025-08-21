Trump\'tan Rusya\'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için diplomatik çabalar devam ederken, gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Donald Trump yeni bir açıklama yaptı. Trump, üstü kapalı olarak Rusya'ya "saldırı" mesajı verdi.

TRUMP: İŞGAL EDİLEN ÜLKE SALDIRMADAN SAVAŞI KAZANAMAZ

Trump yaptığı açıklamada, savaşın bitmesi için işgal eden ülkeye saldırmanın şart olduğunu söyleyerek Rusya'yı işaret etti. Trump, "İşgal edilen, işgal eden ülkenin topraklarına saldırmadan savaşı kazanması çok zor, hatta imkansız" ifadelerini kullandı.

TRUMP, ZELENSKİ VE AVRUPALI LİDERLERİ AĞIRLAMIŞTI

Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

ALASKA'DA TRUMP-PUTİN ZİRVESİ

Trump ile Putin, geçtiğimiz hafta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren bir toplantı yapmıştı. Trump, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.